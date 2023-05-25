МТС в два раза увеличила скорость мобильного интернета в «городе братьев Карамазовых»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабную программу модернизации сети LTE на территории Старой Руссы, неразрывно связанной с творчеством Ф.М. Достоевского. В результате установки нового оборудования скорость мобильного интернета в городе выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество связи теперь доступно на всей территории города и в районе ключевых туристических объектов: грязелечебницы, Муравьевского фонтана с минеральной водой, Усадьбы средневекового рушанина, Курортного парка и парка Победы, Краеведческого музея, Водонапорной башни, а также музея «Родина С.В. Рахманинова» при ЦК «Русич», дома-музея Ф.М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

«Туристический поток в Новгородскую область растет с каждым годом. Санатории и лечебницы региона в 2023 г. стали самыми популярными на Северо-Западе. Мы планомерно реализуем модернизацию на всей территории региона, чтобы усилить ее туристический потенциал. За счет обновления оборудования мы «прокачали» интернет и теперь гости Старой Руссы и, конечно, местные жители смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами и использовать преимущества экосистемы МТС», — отметил директор МТС в Новгородской области Александр Самуйлов.

МТС обновляет сеть по всей территории Новгородской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 80% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.