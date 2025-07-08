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Летняя цифровая активность новгородцев выросла на 14%

T2, российский оператор мобильной связи, оценил объем использованного трафика за первый месяц лета: жители региона скачали более 5000 терабайт контента – на 14% больше, чем в прошлом году. А благодаря активному расширению сетевой инфраструктуры зона покрытия по всей территории области увеличилась на 3%. Об этом CNews сообщили представители T2.

С начала 2025 г. площадь покрытия T2 в Новгородской области приросла на 170 квадратных километров. Базовые станции вышли в эфир в Боровичском, Любытинском, Мошенском, Демянском, Шимском, Парфинском и Новгородском районах, а также в Окуловке и на Валдае. Обновление инфраструктуры привело к увеличению пропускной способности сети и улучшению качества мобильной связи и интернета в 13 населенных пунктах и прилегающих территориях.

В преддверии отпускного сезона новое оборудование заработало в районе ильменьского поозерья. В результате цифровая активность выросла в деревнях Коростынь – на 15%, Сергово – на 32% и Песчаное – на 45%. Также оператор позаботился об улучшении покрытия на территории Валдайского национального парка: новые объекты связи охватили популярный маршрут «Большая Валдайская тропа» протяженностью в 59 километров, западное побережье озера Короцкое и одноименный поселок, природную зону эко-клуба «Валдай». Стабильное покрытие и высокие скорости интернета смогут оценить и отдыхающие всесезонного эко-курорта «Любогорье» – здесь специалисты оператора подключили дополнительное телекомуникационное оборудование стандарта LTE. Теперь средние показатели загрузки данных составляют 80 Мбит/c.

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Цифровизация

Напомним, в начале 2025 г. оператор ускорил мобильный интернет по всей области: технические специалисты компании провели рефарминг, перераспределив частоты 3G в стандарт 4G. Улучшения затронули объекты связи в Крестецком, Парфинском, Солецком, Страрорусском, Хвойненском, Чудовском и Новгородском районах.

Юрий Абросов, директор новгородского филиала T2: «Трафик в наших сетях традиционно начинает прирастать еще с весенних месяцев. Чтобы сети справлялись с нагрузкой, мы планомерно развиваем инфраструктуру – особое внимание уделяем популярным местам досуга и отдыха. В этом сезоне сконцентрировались на наиболее востребованных природных зонах нашего региона, локациях вдоль побережья Ильменского озера, на Валдае и крупных деревнях области, где новгородцы проводят отпуск и выходные. Мы рады поддерживать образ жизни наших клиентов и хотим обеспечить им возможность наслаждаться летом, общением и любимыми сервисами в любой точке области».

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