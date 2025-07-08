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Россия СЗФО Новгородская область Парфино Парфинский район

Россия - СЗФО - Новгородская область - Парфино - Парфинский район

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Летняя цифровая активность новгородцев выросла на 14% 1
15.06.2023 МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области 1
23.08.2016 МТС запустила сеть LTE в одном из крупнейших городов Новгородской области 1
03.03.2016 Житель Новгородской области осужден на 4 года за повреждение объекта связи «Ростелекома» 2
30.03.2011 Пользование мобильным интернетом МТС в Новгородской области за 6 месяцев выросло в 3,7 раза 1
30.01.2008 В Новгородской области «телефонному террористу» вынесен приговор 1
18.04.2007 Tele2 штурмует Великий Новгород 1
02.12.2004 Великий Новгород: более 40 тыс. абонентов "Би Лайн" за год работы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2992 1
Ростелеком 10023 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8254 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13015 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8748 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 258 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1049 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1731 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 294 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 309 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10291 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21289 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8682 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8465 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14697 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16531 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5923 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28395 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7881 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3746 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5624 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 313 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 314 1
Ширяев Александр 2 1
Бетелев Николай 7 1
Иванов Игорь 32 1
Игнатов Сергей 58 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 670 7
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Крестецкое городское поселение - Крестцы 12 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 13 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 4
Россия - СЗФО - Псковская область 654 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 2
Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Пестово 11 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Валдайский район 11 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Мошенской район 2 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Швеция - Королевство 3649 1
Армения - Республика 2337 1
Беларусь - Белоруссия 5889 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5908 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10264 1
Дача - дачники 920 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5129 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2529 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2920 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178277.
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