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Россия СЗФО Новгородская область Парфино Парфинский район
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2992 1
|Ростелеком 10023 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
|Ширяев Александр 2 1
|Бетелев Николай 7 1
|Иванов Игорь 32 1
|Игнатов Сергей 58 1
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