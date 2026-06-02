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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Ширяев Александр

СОБЫТИЯ


02.06.2026 VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа» 1
03.03.2016 Житель Новгородской области осужден на 4 года за повреждение объекта связи «Ростелекома» 1
19.10.2012 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию защиты данных в зараженной системе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ширяев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростелеком 10948 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
VK Tech - VK AI Space 12 1
Русаков Вячеслав 2 1
Щелканов Георгий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Парфино - Парфинский район 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Образование в России 2893 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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