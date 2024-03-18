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Россия СЗФО Псковская область Великолукский район Великие Луки
УПОМИНАНИЯ
|18.03.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в Великих Луках
ть интернета в микрорайонах «Дружба» и «Самары» во втором по численности городе Псковской области – Великие Луки, а также улучшил покрытие и качество связи в восьми малых населенных пунктах Вел
|06.11.2012
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В Великих Луках появятся электронные остановки общественного транспорта
тролировать местоположение, перемещение и время прибытия автобусов. Автобусы, курсирующие по улицам Великих Лук, оснастили навигационным оборудованием с SIM-картами МТС, что позволяет в режиме
|22.01.2008
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В Великих Луках осудили пирата
В городе Великие Луки Псковской за незаконное использование объектов авторского права в крупном размер
|15.02.2007
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В Великих Луках выбрали лучший образовательный сайт
14 февраля в Великих Луках (Псковская область) состоялось торжественное подведение итогов конкурса официальных сайтов образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие все школы и детсады города. Оцени
|11.01.2007
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В Великих Луках меняют аналоговые АТС на цифровые
Пресс-служба Псковского филиала ОАО «Северо-Западный телеком» сообщила о том, что с 15 января по 28 февраля будут проводиться мероприятия по переключению абонентов АТС-5, АТС-6 и АТС-9 города Великие Луки на новые цифровые телефонные станции. Помимо улучшения качества связи, с вводом новых цифровых АТС абонентам станет доступен также ADSL-доступ в интернет. У абонентов, телефонные н
|24.10.2003
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В Пскове построили участок кольцевой ВОЛП Псков - Великие Луки
Филиал "Псковэлектросвязь" ОАО "Северо-Западный Телеком" ввел в эксплуатацию участок кольцевой волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Псков - Великие Луки, протяжённостью 538 км. Как сообщили в пресс-службе "Северо-Западного Телекома", на реализацию данного проекта было инвестировано 46,5 млн. руб. собственных средств филиала. В прес
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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