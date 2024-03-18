Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки

«МегаФон» ускорил интернет в Великих Луках ть интернета в микрорайонах «Дружба» и «Самары» во втором по численности городе Псковской области – Великие Луки, а также улучшил покрытие и качество связи в восьми малых населенных пунктах Вел

В Великих Луках появятся электронные остановки общественного транспорта тролировать местоположение, перемещение и время прибытия автобусов. Автобусы, курсирующие по улицам Великих Лук, оснастили навигационным оборудованием с SIM-картами МТС, что позволяет в режиме

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В Великих Луках меняют аналоговые АТС на цифровые Пресс-служба Псковского филиала ОАО «Северо-Западный телеком» сообщила о том, что с 15 января по 28 февраля будут проводиться мероприятия по переключению абонентов АТС-5, АТС-6 и АТС-9 города Великие Луки на новые цифровые телефонные станции. Помимо улучшения качества связи, с вводом новых цифровых АТС абонентам станет доступен также ADSL-доступ в интернет. У абонентов, телефонные н