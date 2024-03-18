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Россия СЗФО Псковская область Великолукский район Великие Луки

Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки

УПОМИНАНИЯ


18.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Великих Луках

ть интернета в микрорайонах «Дружба» и «Самары» во втором по численности городе Псковской области – Великие Луки, а также улучшил покрытие и качество связи в восьми малых населенных пунктах Вел
06.11.2012 В Великих Луках появятся электронные остановки общественного транспорта

тролировать местоположение, перемещение и время прибытия автобусов. Автобусы, курсирующие по улицам Великих Лук, оснастили навигационным оборудованием с SIM-картами МТС, что позволяет в режиме

22.01.2008 В Великих Луках осудили пирата

В городе Великие Луки Псковской за незаконное использование объектов авторского права в крупном размер
15.02.2007 В Великих Луках выбрали лучший образовательный сайт

14 февраля в Великих Луках (Псковская область) состоялось торжественное подведение итогов конкурса официальных сайтов образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие все школы и детсады города. Оцени
11.01.2007 В Великих Луках меняют аналоговые АТС на цифровые

Пресс-служба Псковского филиала ОАО «Северо-Западный телеком» сообщила о том, что с 15 января по 28 февраля будут проводиться мероприятия по переключению абонентов АТС-5, АТС-6 и АТС-9 города Великие Луки на новые цифровые телефонные станции. Помимо улучшения качества связи, с вводом новых цифровых АТС абонентам станет доступен также ADSL-доступ в интернет. У абонентов, телефонные н
24.10.2003 В Пскове построили участок кольцевой ВОЛП Псков - Великие Луки

Филиал "Псковэлектросвязь" ОАО "Северо-Западный Телеком" ввел в эксплуатацию участок кольцевой волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Псков - Великие Луки, протяжённостью 538 км. Как сообщили в пресс-службе "Северо-Западного Телекома", на реализацию данного проекта было инвестировано 46,5 млн. руб. собственных средств филиала. В прес

Публикаций - 63, упоминаний - 78

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 13
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 9
МегаФон 9437 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8978 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 3
Samsung Electronics 10417 2
Связьинформ - Газкомплекттелеком 3 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 2
Cisco Systems 5171 1
Microsoft Corporation 24959 1
LG Electronics 3645 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 412 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 1
Ниеншанц 122 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
Псковэлектросвязь 3 1
Электросвязь 268 1
БАРС Груп 554 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 396 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Telegram Group 2308 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Broadcom - VMware 2418 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1165 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 186 1
8593 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 1
NtechLab - НтехЛаб 148 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Телефон.Ру 92 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 2
Электрополис Промышленный технопарк 2 2
Рапид Био 102 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Haier - Candy Group - Канди 99 1
Веста 51 1
Daewoo 102 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Проект-техника НПП 5 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ГПБ - Газпромбанк 1120 1
Ак Барс Банк 274 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 499 1
СДМ-Банк 65 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Русский стандарт Банк 457 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Центр-инвест КБ 59 1
Кредит Европа банк 66 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1946 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3049 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Администрация Владимира 3 1
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ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 351 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 1
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