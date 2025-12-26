Получите все материалы CNews по ключевому слову
N3COM Н3Ком
Портфель решений компании N3COM включает в себя системы спектрального уплотнения DWDM, маршрутизаторы для организации региональных сетей IP/MPLS, коммутаторы MPLS-TP для сетей технологической связи, оптическое оборудование для последней мили GPON и др. Устройства ориентированы на операторов, крупных корпоративных клиентов, ЦОДы, государственных и муниципальных организаций.
СОБЫТИЯ
N3COM и организации, системы, технологии, персоны:
