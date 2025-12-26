Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188168
ИКТ 14564
Организации 11294
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26524
Персоны 81307
География 2993
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

N3COM Н3Ком

N3COM - Н3Ком

Портфель решений компании N3COM включает в себя системы спектрального уплотнения DWDM, маршрутизаторы для организации региональных сетей IP/MPLS, коммутаторы MPLS-TP для сетей технологической связи, оптическое оборудование для последней мили GPON и др. Устройства ориентированы на операторов, крупных корпоративных клиентов, ЦОДы, государственных и муниципальных организаций.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.12.2025 Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE 1
22.07.2025 N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом» 1
17.12.2024 Система управления N3view компании N3Com включена в реестр российского ПО 1
12.11.2024 N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN 1
12.09.2024 Компания N3Com представила новые модульные Ethernet-коммутаторы для опорной корпоративной сети 1
21.02.2024 N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов. 1
30.11.2023 Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком» 1
29.11.2023 билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит» 1
24.10.2023 N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве 1
17.10.2023 N3COM представляет линейку управляемых коммутаторов L2+ 1
08.06.2023 N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON 1
17.05.2023 Решения N3COM будут представлены в продуктовом портфолио крупнейшего ИТ-дистрибьютора OCS 1
21.02.2023 N3COM представляет обновленную систему спектрального уплотнения для операторов фиксированной связи и ЦОДов 1
12.01.2023 N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования 1
21.11.2022 Производитель сетевого оборудования N3com объявил о выходе на российский рынок 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

N3COM и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 505 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2518 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 880 10
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 9
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2209 8
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2116 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13001 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 3
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 449 3
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3188 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 269 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 534 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6168 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1142 1
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 1
N3COM - N3VIEW 7 7
VK Combo 84 1
Linux OS 10943 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 72 1
Угорелов Андрей 6 5
Шоржин Валерий 63 3
Песляк Дмитрий 2 2
Молчанов Борис 15 1
Василевич Евгений 1 1
Быков Сергей 28 1
Фролов Алексей 24 1
Журавель Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж 19 1
Казахстан - Республика 5813 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Ближний Восток 3039 1
Европа 24653 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 1
Армения - Республика 2374 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 1
Грузия 1286 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 65 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3163 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще