Получите все материалы CNews по ключевому слову
Журавель Сергей
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
|Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE 4
|26.09.2012
|На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 1
|03.09.2012
|Как ИТ помогают ТЭК? 1
|07.08.2012
|Какие ИТ выбирает ТЭК? 1
Журавель Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
|Apple iPad 3942 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7381 1
|Щеканов Александр 8 3
|Вексин Алексей 13 3
|Новиков Евгений 47 3
|Христолюбов Геннадий 2 2
|Калугина Елена 6 2
|Митрейкин Александр 20 2
|Меркушенков Евгений 8 2
|Размахаев Сергей 44 1
|Попова Мария 141 1
|Демидов Михаил 133 1
|Хомяк Юрий 38 1
|Серова Елена 320 1
|Митрошкина Вероника 2 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Ворожихин Владимир 1 1
|Мирошкина Вероника 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.