Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188168
ИКТ 14564
Организации 11294
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26524
Персоны 81307
География 2993
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Журавель Сергей


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE 4
26.09.2012 На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 1
03.09.2012 Как ИТ помогают ТЭК? 1
07.08.2012 Какие ИТ выбирает ТЭК? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Журавель Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 3
SAS Institute 1035 2
Softline - Софтлайн 3288 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 61 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 34 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 60 1
N3COM - Н3Ком 15 1
SAP SE 5441 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 2
Агентство Практического Энергосбережения АНО 1 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 409 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 95 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 331 1
Умные платформы 1872 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
Apple iPad 3942 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 1
Щеканов Александр 8 3
Вексин Алексей 13 3
Новиков Евгений 47 3
Христолюбов Геннадий 2 2
Калугина Елена 6 2
Митрейкин Александр 20 2
Меркушенков Евгений 8 2
Размахаев Сергей 44 1
Попова Мария 141 1
Демидов Михаил 133 1
Хомяк Юрий 38 1
Серова Елена 320 1
Митрошкина Вероника 2 1
Абрамов Сергей 75 1
Ворожихин Владимир 1 1
Мирошкина Вероника 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 423 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1337 1
Европа 24653 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1356 3
Энергетика - Energy - Energetically 5530 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
Экономический эффект 1218 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 3
Gartner - Гартнер 3614 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще