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Новиков Евгений


17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 2
02.11.2020 Робот поможет клиентам ВТБ реструктурировать кредиты 1
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
21.01.2020 С 1 марта 2020 г. доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным 3
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 1
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
14.01.2020 Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 2
15.11.2019 Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 2
22.08.2019 ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов 1
07.08.2019 OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России 1
30.07.2019 Счетная палата: Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет 1
04.07.2019 Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы 1
21.06.2019 Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
15.05.2019 Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное ПО 3
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 4
30.04.2019 Власти изменили рекомендации по переходу госкомпаний на российское ПО 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» 1
10.11.2015 «Арсиэнтек» получил бессрочные лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 1
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
26.09.2012 На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 3
21.09.2012 Облачная АТС для "Лукойла" 1
20.09.2012 ИТ-система позволила Минэнерго России отказаться от бумаги 3
03.09.2012 Как ИТ помогают ТЭК? 1
07.08.2012 Какие ИТ выбирает ТЭК? 1
25.09.2008 Infor ЕАМ поможет «СИБУР Холдингу» управлять основными фондами 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Новиков Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Telegram Group 702 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Роснефть РН-информ 32 2
Google LLC 7177 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Turkcell 182 2
Samsung Electronics 5730 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 2
Microsoft Corporation 11168 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Yandex - Яндекс 4103 1
РТЛабс 145 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
Крымтелеком 41 1
Автодория 37 1
Вайнах Телеком 42 1
Телеком-защита 48 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Open Alliance - Опен Альянс 6 1
IQ One - Икан 14 1
РК-Телеком 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Nokia Corporation 2453 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3779 1
Oracle Corporation 3363 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Ланит ГК 1160 1
Почта России ПАО 1579 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Сибур Химпром 16 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Аэрофлот 493 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Лидер УК 15 1
Сотка Высоток 4 1
Waarde Capital 7 1
Prostor Capital 28 1
Газфонд НПФ 4 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Runa Capital 153 1
Avito - Авито 171 1
Leta Capital 42 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Президент Российской Федерации 1442 7
Счётная палата РФ 461 6
Правительство РФ 2208 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Федеральное собрание Российской Федерации 79 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Администрация Президента РФ 269 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росинфокоминвест 39 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 252 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
ЛДПР 69 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
НИР - Научно-исследовательская работа 115 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Социальные сети - Соцсети 96 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Rakuten Viber 429 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
WhatsApp Messenger 654 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
ВТБ КомиссиON 2 2
Turkcell Bip - Мессенджер 13 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
RoboETF 3 1
ВТБ Коллекция - ВТБ Коллекшн 1 1
Гонец-ВЭБ 4 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
В кругу друзей - социальная сеть 11 1
Яндекс.Недвижимость 26 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Носков Константин 202 7
Путин Владимир 1828 6
Никифоров Николай 1126 3
Шадаев Максут 384 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Силуанов Антон 52 2
Бартенева Мария 23 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 2 2
Щеканов Александр 8 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Мишустин Михаил 302 2
Акимов Максим 167 2
Рейман Леонид 422 2
Кайгородов Михаил 4 1
Ларина Екатерина 11 1
Прозоровский Василий 40 1
Садовников Владимир 3 1
Мацыгин Юрий 8 1
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Доронкин Алексей 6 1
Родионов Павел 2 1
Канцуров Андрей 8 1
Васина Светлана 4 1
Казанская Мария 4 1
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Пружинин Александр 4 1
Демидов Михаил 132 1
Минасян Карине 91 1
Лашин Ренат 25 1
Касперская Наталья 199 1
Левин Леонид 83 1
Иванов Олег 124 1
Кисляков Евгений 83 1
Войтенко Олег 24 1
Черненко Андрей 37 1
Чамара Денис 57 1
Мамонов Михаил 24 1
Никифорова Светлана 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Европа 3788 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Армения - Республика 690 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Казахстан - Республика 2650 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 3
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Bloomberg 786 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Будущее России. Национальные проекты 4 1
CNews Analytics 1991 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769679, в очереди разбора - 673363.
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