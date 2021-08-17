Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новиков Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 53
Новиков Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1579 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
|Сибур Химпром 16 3
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Аэрофлот 493 2
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|КапиталЪ ИФД 10 1
|Лидер УК 15 1
|Сотка Высоток 4 1
|Waarde Capital 7 1
|Prostor Capital 28 1
|Газфонд НПФ 4 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|ЦИАН - CIAN 39 1
|Runa Capital 153 1
|Avito - Авито 171 1
|Leta Capital 42 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Носков Константин 202 7
|Путин Владимир 1828 6
|Никифоров Николай 1126 3
|Шадаев Максут 384 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Силуанов Антон 52 2
|Бартенева Мария 23 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 2 2
|Щеканов Александр 8 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Акимов Максим 167 2
|Рейман Леонид 422 2
|Кайгородов Михаил 4 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Садовников Владимир 3 1
|Мацыгин Юрий 8 1
|Климов Сергей 6 1
|Доронкин Алексей 6 1
|Родионов Павел 2 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Васина Светлана 4 1
|Казанская Мария 4 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Пружинин Александр 4 1
|Демидов Михаил 132 1
|Минасян Карине 91 1
|Лашин Ренат 25 1
|Касперская Наталья 199 1
|Левин Леонид 83 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Войтенко Олег 24 1
|Черненко Андрей 37 1
|Чамара Денис 57 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Никифорова Светлана 33 1
|CNews Analytics 1991 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769679, в очереди разбора - 673363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769679, в очереди разбора - 673363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru