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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Евгений

СОБЫТИЯ


20.05.2026 ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице 1
19.05.2026 ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице 1
25.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6 1
30.07.2025 В России испытана отечественная 5G-антенна со скоростью до 1 ГБ/с 1
17.07.2025 «Сбер» и BI.Zone повысят цифровую устойчивость российских организаций 1
12.09.2024 ДИТ Москвы назвал перспективные сферы тестирования 5G 2
06.03.2024 ГК Softline и R-Vision объявили о начале стратегического партнерства 1
21.04.2023 «Т1 интеграция» и «Умный архив» стали партнерами 1
08.12.2022 Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать 1
19.11.2021 «Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone 1
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 1
02.11.2020 Робот поможет клиентам ВТБ реструктурировать кредиты 1
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
21.01.2020 С 1 марта 2020 г. доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным 1
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 1
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
14.01.2020 Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 1
15.11.2019 Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
22.08.2019 ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов 1
07.08.2019 OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России 1
30.07.2019 Счетная палата: Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет 1
04.07.2019 Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы 1
21.06.2019 Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
15.05.2019 Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное ПО 1
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 1
30.04.2019 Власти изменили рекомендации по переходу госкомпаний на российское ПО 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» 1
10.11.2015 «Арсиэнтек» получил бессрочные лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 1

Публикаций - 49, упоминаний - 52

Новиков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Телеком-защита 54 5
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 4
МегаФон 10742 4
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Salesforce - Informatica 139 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Apple Inc 13156 3
Oracle Corporation 7074 2
SAS Institute 1082 2
Telegram Group 2940 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Google LLC 12690 2
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
РеалТех КБ - Реальные технологии Конструкторское бюро 6 2
Samsung Electronics 11065 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Philips 2099 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Русэнергосбыт 10 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром нефть 725 3
Транснефть 335 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 3
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Татнефть 243 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Газпром трансгаз 157 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Runa Capital 158 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Turkcell Bip - Мессенджер 36 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 2
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 2
В кругу друзей - социальная сеть 21 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ВТБ КомиссиON 2 2
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 2
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 2
Правительство Москвы - Мос.Хаб - МосХаб.Сколково 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Rakuten Viber 665 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 1
Apple iPhone 6 4861 1
Red Hat OpenShift 169 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
RoboETF 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ВТБ Коллекция - ВТБ Коллекшн 1 1
Роскосмос - Гонец ВЭБ 3 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
RCNTEC - RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 12 1
RCNTEC - Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Щеканов Александр 8 8
Носков Константин 241 7
Вексин Алексей 13 6
Меркушенков Евгений 8 6
Путин Владимир 3454 6
Бартенева Мария 35 5
Петров Владимир 18 5
Кукшев Вячеслав 13 5
Цветков Юрий 9 5
Любимов Игорь 6 5
Нейман Игорь 6 5
Серова Елена 320 4
Калюжный Игорь 27 4
Шадаев Максут 1210 3
Никифоров Николай 1138 3
Гимранов Ринат 126 3
Кравченко Константин 101 3
Сидоров Алексей 21 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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