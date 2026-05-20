Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 52
Новиков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеканов Александр 8 8
|Носков Константин 241 7
|Вексин Алексей 13 6
|Меркушенков Евгений 8 6
|Путин Владимир 3454 6
|Бартенева Мария 35 5
|Петров Владимир 18 5
|Кукшев Вячеслав 13 5
|Цветков Юрий 9 5
|Любимов Игорь 6 5
|Нейман Игорь 6 5
|Серова Елена 320 4
|Калюжный Игорь 27 4
|Шадаев Максут 1210 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Гимранов Ринат 126 3
|Кравченко Константин 101 3
|Сидоров Алексей 21 3
|Суслов Андрей 12 3
|Попова Мария 141 3
|Строкович Антон 53 3
|Бандурин Гаральд 15 3
|Севрюков Алексей 19 3
|Перфилов Александр 9 3
|Хитрик Игорь 5 3
|Журавель Сергей 4 3
|Акимов Максим 192 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Силуанов Антон 84 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 50 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Чернов Антон 23 2
|Козлов Михаил 182 2
|Инюцын Антон 17 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 15 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Сотников Дмитрий 5 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|Gartner - Гартнер 3658 1
|BCG - Boston Consulting Group 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.