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ДИТ Москвы назвал перспективные сферы тестирования 5G

Московский 5G-демоцентр обозначил приоритетные направления для совместного тестирования проектов связи пятого поколения (5G) в столичном регионе с разработчиками. Среди сфер выделили транспорт, образование, безопасность и медицину. Смежными технологиями, на которые в столице делают акцент, названы искусственный интеллект (ИИ), робототехника и расширенная реальность (XR), а также цифровые двойники. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Согласно недавнему обзору практик применения 5G в мире, который представил «5G Демо-центр» совместно с ICT.Moscow, за последние два с половиной года в список востребованных сфер использования 5G входит логистика и транспорт, медицина, развлечения, медиа, спорт, а среди технологий — искусственный интеллект, XR и робототехника.

«На Москву приходится большая часть всех тестов 5G, проводимых в России. В ближайшее время ожидаем развития направления 5G-практик в транспорте, медицине, образовании, безопасности, появления новых стартапов и разработок. Мы видим, что в городских условиях технология нового поколения связи может быть очень востребованной», — сказал Евгений Новиков, руководитель московского 5G-демоцентра, советник заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Также по словам Евгения Новикова, столичная лаборатория помогает компаниям тестировать разработки, которые могут способствовать решению городских задач в вопросах безопасности, а также промышленности, медицины, образования и транспорта. Это способствует развитию умных устройств, улучшению различных сервисов.

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«ДИТ Москвы отбирает готовые продукты и проекты в стадии прототипов для тестирования в 5G-демоцентре. С 2020 года 30 разработчиков завершили испытания и представили их результаты городским ведомствам, бизнес-партнерам и общественности на прошедших демоднях. При этом многие решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, после тестирования находят применение в разных сферах жизни», — сказал он.

Любая российская компания может подать заявку на тестирование своего решения в 5G-демоцентре.

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