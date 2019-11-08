«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом

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По итогам первых девяти месяцев 2019 г. «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмма России — на уровне 12,3% — при том, что средний уровень исполнения по нацпрограммам составляет 52,1%. Минкомсвязи объясняет низкий уровень исполнения бюджета «Цифровой экономики» тем, что при принятии решений чиновники советуются с бизнесом, а на это нужно время.



Исполнение бюджета «Цифровой экономики»

По итогам первых девяти месяцев 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» составил 12,3%. Это следует из доклада Счетной палаты по исполнению бюджета за указанный период. С учетом того, что в 2019 г. на эту нацпрограмму было выделено 108 млрд руб., к сентябрю 2019 г. из них было израсходовано только 13,3 млрд руб.

Среди национальных программ «Цифровая экономика» занимает по этому показателю 13, то есть последнее, место. Напомним, по итогам первого полугодия 2019 г. она также была в этом рейтинге на последнем месте.

Средний уровень исполнения расходов по всем нацпрограммам составляет 52,1%. Это на 10,8 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета, который достигает 62,9%.

Пояснения Минкомсвязи

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что низкий уровень исполнения бюджета «Цифровой экономики» объясняется ее сложной системой управления. Он сообщил об этом ресурсу «Будущее России. Национальные проекты». По словам Новикова, специфика нацпрограммы предполагает внесение множества изменений. «Их согласование затягивается из-за сложной системы управления нацпрограммой: ее равноправным участником является бизнес в лице АНО «Цифровая экономика». Зато ни одно решение в этой сфере не принимается без участия бизнеса», — отметил он.

По данным Новикова, 13,3 млрд руб. — это та сумма, на которую заключены госконтракты и подписаны соглашения на субсидии. Он заявил, что по состоянию на конец октября 2019 г. учтенные обязательства по нацпрограмме выросли до 49,5 млрд рублей (45,8% от бюджета). На эту сумму заключены госконтракты и подписаны соглашения на субсидии исполнение нацпрограммы уже достигло уровня 45,8%, то есть 49,5 млрд руб. По подсчетам Минкомсвязи, в конце ноября исполнение бюджета «Цифровой экономики» составит 75 млрд руб., а в конце декабря 103,5 млрд руб. По итогам года законтрактованы будут 95,7%.

Другие нацпрограммы

Лидером среди нацпрограмм по уровню исполнения бюджета остается «Здравоохранение» с показателем 67,5%. Так же в первую тройку входят «Наука» и «Демография» с результатами 66,2% и 65% соответственно. На четвертом месте находится «Культура» с показателем 64,7%. Все четыре относятся к программам с высоким уровнем исполнения расходов.

«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм в России

За ними в рейтинге следуют программы со средним уровнем исполнения. К ним относятся «Образование» (58,5%), «Жилье и городская среда» (56,3%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (55,8%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (55,7%) и «Международная кооперация и экспорт» (41,8%).

К нацпрограммам с низким уровнем исполнения расходов относятся «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (39,4%), «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (38,8%), «Экология» (22,1%) и замыкающая список «Цифровая экономика».

Следует отметить, что некоторые нацпрограммы смогли существенно улучшить свое положение в списке по сравнению с тем, которое занимали по итогам первого полугодия 2019 г. «Культура» смогла нарастить показатель с 28% до 64,7%, изменив таким образом средний уровень освоения средств на высокий. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас относятся к среднему уровню с результатом 55,8%, а по итогам первого полугодия их показатель составлял всего 12,2%, и такой уровень исполнения бюджета считался низким.

Бюджет «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.