«Т1 интеграция» и «Умный архив» стали партнерами

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с «Умным архивом», разработчиком систем обработки, анализа и хранения больших объемов данных. Компании объединят усилия по продажам и внедрению продуктов, сервисов и услуг «Умного архива» на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1».

Флагманским продуктом вендора является СХД «Датасфера» для долговременного объектного хранения данных, не требующих немедленного доступа. В отличие от аналогов, имеющих от 8 до 24 слотов под жесткие диски, каждый модуль «Датасферы» вмещает до 72 носителей любого объема и производителя. Диски подключаются по мере необходимости, обеспечивая системе хранения данных низкое энергопотребление и отсутствие специальных требований к охлаждению. Устройство оснащено программным обеспечением, необходимым для интеграции по протоколу S3, web-интерфейсом и собственным API для настройки и управления системой и носителями. Наряду с системами хранения данных, «Умный архив» разрабатывает ПО для оцифровки мультимедийных данных и управления правами на объекты интеллектуальной собственности.

«Разрабатывая систему хранения данных «Датасфера», мы стремились сделать универсальный продукт, способный выполнять условия импортозамещения, и предусмотрели вариант реализации на отечественных процессорах серии «Байкал-М». Этот вариант СХД внесен в реестр Минпромторга и может официально поставляться под задачи российских организаций. Дополнительное удобство при использовании решений нашей компании обеспечивает возможность автоматизации регламентных процедур и интеграции с ГИС, СМЭВ, МЭДО, ЕПГУ, ЕСИА и прочими инфраструктурными сервисами электронного правительства», – сказал Григорий Борисов, руководитель проектов Умного Архива.

«Мы высоко оцениваем потенциал партнерства с компанией «Умный архив». В связи с массовым переходом на электронный документооборот и онлайн-платежи, цифровые архивы становятся все более востребованными. Надежность вендора уже оценили по достоинству российские предприятия федерального значения. Уверен, что партнерство с «Т1 интеграцией» будет способствовать масштабной модернизации и оптимизации информационных архивов как государственных структур, так и крупных корпоративных заказчиков из разных отраслей экономики», – отметил Евгений Новиков, директор центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 интеграции».

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«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является участником российского рынка системной интеграции. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, интернета вещей, сетевых технологий и пр.

Группа «Т1» — многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил около 150 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков группы «Т1» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«Умный архив» — команда специалистов с опытом работы как в архивной отрасли на российских предприятиях федерального значения (в сфере теле-, радиовещания, космической промышленности), так и в крупных западных корпорациях. Компания спроектировала, реализовала, обслуживала, модернизировала, управляла множеством разных архивов и телевизионных производств.