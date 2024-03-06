ГК Softline и R-Vision объявили о начале стратегического партнерства

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества компании предоставят клиентам решения для противодействия киберугрозам.

Направление кибербезопасности, в котором реализованы решения R-Vision, такие как SIEM, VM, SGRC, SOAR и др., на данный момент является стратегическим для ГК Softline. ИТ-специалисты компании активно ведут проекты по обеспечению информационной безопасности бизнеса. В связи с тем, что потребность в проверенных и надежных российских решениях на рынке ИБ только растет, ГК Softline и R-Vision приняли решение о переводе партнерских отношений на новый уровень.

Стратегическое партнерство компаний предполагает долгосрочное сотрудничество для развития информационной безопасности в России. Совместно ГК Softline и R-Vision смогут обеспечить заказчиков решениями и сервисами для противостояния киберугрозам. Компании уже ведут несколько совместных проектов, однако в рамках нового этапа сотрудничества планируется значительное увеличение объема продаж и внедрений продуктов вендора.

Для R-Vision партнерство открывает дополнительные возможности для расширения присутствия на российском рынке. ГК Softline же сможет обеспечить клиентов высокотехнологичными и современными решениями в области ИБ с хорошими пользовательскими оценками. Кроме того, специалисты Softline нарастят экспертизу по направлению ИБ, благодаря чему улучшат позиции компании на ИТ-рынке.

«Наша глобальная цель сотрудничества с R-Vision на 2024 г. — стать их партнером №1 по критерию “объем продаж”. Мы видим десятикратный рост в сравнении с показателями предыдущего года и надеемся, что сможем достичь поставленных значений. Последние годы вендор активно обновлял и совершенствовал функционал собственных продуктов и выпускал новые, и сейчас портфель R-Vision предлагает заказчикам целую экосистему технологий для построения эффективных SOC. Кроме того, в 2023 г. мы установили прочные отношения с командой вендора, поэтому мы можем быть уверены не только в высоком качестве решений, но и в гарантированной помощи на каждом этапе сделки», — сказал Евгений Новиков, руководитель ЦК перспективные решения ИБ ГК Softline.

«Мы рады плодотворному сотрудничеству с ГК Softline, которая по итогам 2023 г. значительно усилила свои компетенции по нашему портфелю решений и продолжает совершенствовать свои знания и опыт. Уверен, что партнерство позволит предоставить ещё большему количеству заказчиков передовые технологии, — отметил Алексей Денисов, менеджер по развитию партнёров R-Vision. — С учетом широкого регионального присутствия нашего партнёра, совместно мы сможем активно развивать отрасль информационной безопасности во всех регионах нашей страны и предлагать наиболее технологичные и актуальные решения, которые помогут заказчикам автоматизировать работу с инцидентами, применять риск-ориентированный подход в управлении ИБ, устранять уязвимости, а также соответствовать требованиям регуляторов».