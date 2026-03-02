Получите все материалы CNews по ключевому слову
EDC Group Eurasia Drilling Company Ltd Евразия Менеджмент Буровая компания Евразия, БКЕ Лукойл-бурение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
EDC Group и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Вагапов Владислав 3 3
|Бартенева Мария 32 3
|Подольская Екатерина 9 3
|Адрианов Сергей 5 3
|Горожанкин Павел 4 3
|Федоренко Юрий 2 2
|Паничкина Светлана 2 2
|Некипелов Евгений 3 2
|Аскаров Айдар 2 2
|Пиньковский Денис 2 2
|Уваров Герман 2 2
|Луганский Эдуард 2 2
|Яскин Владимир 2 2
|Ицкович Эммануил 2 2
|Михайлова Стелла 7 2
|Новиков Евгений 47 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 49 2
|Чернов Антон 23 2
|Кравченко Константин 99 2
|Суслов Андрей 12 2
|Козлов Михаил 175 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 14 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Сотников Дмитрий 5 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Миронов Павел 6 2
|Беспалов Алексей 7 2
|Каримов Руслан 42 2
|Полещук Александр 8 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Астахов Константин 23 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Петров Владимир 19 2
|Кукшев Вячеслав 13 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.