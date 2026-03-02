Разделы

EDC Group Eurasia Drilling Company Ltd Евразия Менеджмент Буровая компания Евразия, БКЕ Лукойл-бурение

СОБЫТИЯ

02.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
20.03.2024 Евгений Некипелов, «БКЕ»: При переходе на российское ПО нам было важно, чтобы бурение нефти не останавливалось 3
19.03.2024 «Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 2
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С» 2
26.07.2013 Мобильная стратегия: универсальные критерии отсутствуют 1
31.05.2013 Конференция. Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1

Телеком-защита 53 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 2
9126 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Крок - Croc 1822 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 412 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 71 2
Газинформсервис - ГИС 435 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 2
EasyData 8 1
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
1С-Рарус 941 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1001 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Motorola Solutions 104 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Бест Софт ПКФ 8 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 3
Газпром нефть 680 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 3
Энергосетьпроект Институт 4 3
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
Газпром ПАО 1429 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 2
Татнефть 240 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Газпром трансгаз 155 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Русэнергосбыт 10 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 667 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Спортмастер - Sportmaster 195 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 15 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 88 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2023 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7385 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1008 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7210 3
Оцифровка - Digitization 4953 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2821 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1468 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6738 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5691 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1080 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 907 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2316 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 675 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3355 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1176 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 104 1
Industrial Networks - Промышленные сети 21 1
HRM - Расчет отпуска 714 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 924 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7488 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 173 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2463 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 80 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
UserGate VE - UserGate Virtual Edition - виртуальные межсетевые экраны 3 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 303 1
IBM Maximo Asset Management 55 1
IBM PMQ - IBM Predictive Maintenance and Quality 2 1
Бест Софт - Бест:Энергоэффективность 1 1
Вагапов Владислав 3 3
Бартенева Мария 32 3
Подольская Екатерина 9 3
Адрианов Сергей 5 3
Горожанкин Павел 4 3
Федоренко Юрий 2 2
Паничкина Светлана 2 2
Некипелов Евгений 3 2
Аскаров Айдар 2 2
Пиньковский Денис 2 2
Уваров Герман 2 2
Луганский Эдуард 2 2
Яскин Владимир 2 2
Ицкович Эммануил 2 2
Михайлова Стелла 7 2
Новиков Евгений 47 2
Бочаров Олег 28 2
Овчинников Сергей 49 2
Чернов Антон 23 2
Кравченко Константин 99 2
Суслов Андрей 12 2
Козлов Михаил 175 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 14 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Сотников Дмитрий 5 2
Подгорнов Сергей 4 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 6 2
Беспалов Алексей 7 2
Каримов Руслан 42 2
Полещук Александр 8 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Астахов Константин 23 2
Гревцев Владимир 22 2
Петров Владимир 19 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 159042 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 6
Евразия - Евразийский континент 633 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1684 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 310 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 50 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3608 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 1
Саудовская Аравия - Королевство 643 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1596 1
Россия - Крайний Север 324 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1372 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 3
Энергетика - Energy - Energetically 5546 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5357 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 2
Экономический эффект 1221 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 284 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1251 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 314 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3265 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 159 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2978 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 199 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3281 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 2
IDC - International Data Corporation 4950 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 23 2
РАН - Российская академия наук 2043 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 167 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 78 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2149 3
