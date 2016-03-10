Ericsson и Motorola Solutions разрабатывают новую РТТ-услугу для связи с экстренными службами через LTE Ericsson и Motorola Solutions работают над созданием нового поколения услуги push-to-talk (РТТ) для связи с экстренными службами через LTE. Новый сервис будет дополнять существующую голосовую связь, работ

Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения юдается растущий спрос клиентов на защищенные, надежные и экономные решения двусторонней радиосвязи, позволяющие гибко расширять сети и добавлять новые приложения. Отвечая на эти требования, компания Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения под названием Capacity Max. «Решение Capacity Max создано на основе наших инновационных цифровых с

Евгений Трифонов назначен генеральным менеджером Motorola Solutions в России явила о кадровых изменениях в руководстве компании в России: Евгений Трифонов назначен на должность генерального менеджера. В новой должности Трифонов продолжит руководить продажами радиооборудования Motorola Solutions в регионе, а также будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса, координацию работы подразделений, комплексное продвижение продуктов и услуг на российском рынке и за вза

Zebra Technologies завершила приобретение подразделения Enterprise Motorola Solutions Компании Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о завершении сделки по приобретению компанией Zebra компании Enterprise, бывшего подразделения Motorola Solutions. Сумма сделки составила $3,45 млрд, из котор

Motorola продала корпоративный бизнес за $3,45 млрд Американская корпорация Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о заключении обязывающего соглашения, согласно которому Motorola Solutions продаст свой корпоративный бизнес Zebra, выручив за него $3,45 млрд в виде денежных

Zebra Technologies купит подразделение Motorola Solutions за $3,5 млрд Zebra Technologies приобретает подразделение Motorola Solutions по корпоративному бизнесу примерно за $3,5 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times. По словам источников, сделка была заключена в течение нескольких посл

Motorola Solutions: ОС для корпоративных мобильных устройств л потребность в комфортной для сотрудников, динамично развивающейся ОС. Это, а также сравнительная простота лицензирования наряду с открытостью исходных кодов сделала Android закономерным выбором для Motorola Solutions в качестве альтернативной ОС. Впрочем, не стоит забывать, что Android разрабатывался в первую очередь как ОС для смартфонов и в чистом виде не очень подходит для бизнес-устро

Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер Workabout Pro 4 ождь и холод, а также другие неблагоприятные условия. Именно такая надежность и повышенная прочность необходимы работникам, которые весь день проводят на выезде или работают вне помещений, отмечают в Motorola Solutions.

Motorola Solutions представила новый RFID-модуль для мобильных компьютеров Компания Motorola Solutions представила RFID-модуль RFD5500, который позволяет использовать мобильные компьютеры MC55N0, MC55A0, MC65 и MC67 в качестве считывателей RFID-меток. Благодаря высокой скорост

Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер промышленного класса серии MC9000 Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила мобильный компьютер промышленного класс

Motorola Solutions и Psion представили новые мобильные компьютеры серии Omnii Компания Motorola Solutions и входящая в ее состав компания Psion объявили о выпуске трех мобильных компьютеров серии Omnii: Omnii XT15 для сферы логистики и управления складом, Omnii XT15ni для использ

Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой Компания Motorola Solutions представила MTP6750 – первую носимую радиостанцию TETRA с интегрированной 5-мегапиксельной камерой и решением Photograph and Intelligence Communications System (PICS). С помо

Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер для работы на выезде Компания Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер MC45 с возможностью WAN-соединения, которое отвечает требованиям выездных сотрудников предприятий, стремящихся оптимизировать свои расхо

Motorola Solutions запускает каталоги корпоративных приложений AppFinder и Partner Application Exchange в регионе EMEA Компания Motorola Solutions объявила о запуске AppFinder – поискового каталога мобильных приложений – который помогает заказчикам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) находить программное об

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation Компания Motorola Solutions объявила о предоставлении Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету гранта в размере $25 тыс. в рамках международной благотворительной программы

Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго миллиона радиостанций вдвое быстрее пе

Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила многоплоскостной имидж-сканер MP6000 —

Motorola Solutions представила цифровые технологии радиосвязи для российских силовых структур Компания Motorola Solutions представила полный спектр решений для профессиональной радиосвязи в стандартах APCO25, TETRA и DMR на конференции «День Цифровых Технологий Motorola для силовых структур», ко

Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012» 00 будут продемонстрированы на стенде компании «Будафон» (официальный партнер Motorola) в рамках форума «Интерполитех». Новые модели будут доступны для заказа у всех авторизованных партнеров компании Motorola Solutions с начала 2013 г. Цифровая система голосовой связи ASTRO 25 для критически важных задач, основанная на стандарте Project 25 (стандарта APCO25), широко представлена по всему ми

Motorola Solutions завершила приобретение Psion PLC Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, объявила об успешном завершении сделки по покупке п

Motorola Solutions анонсировала мобильный компьютер MC67 и планшет ET1 с модулем WAN Компания Motorola Solutions объявила о выпуске мощного мобильного компьютера MC67. Устройство повышенной прочности использует технологию высокоскоростной пакетной передачи данных (HSPA) и обладает возмо

Motorola Solutions представила концепцию будущего розничной торговли Компания Motorola Solutions представила свою концепцию будущего розничной торговли. Концепция заключается в постоянной связи с покупателями, создании новых возможностей для сотрудников магазина и усовер

Новая версия приложения Traces от Motorola Solutions позволяет осуществлять мониторинг сети в режиме реального времени Компания Motorola Solutions представила второе поколение приложения для автоматического определения покрытия сети TETRA RF (Automated Coverage Evaluation System, TRACES). Новая версия Traces позволяет о

Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo Компания Motorola Solutions представила обновления в портфеле решений для цифровой радиосвязи Mototrbo – портативные радиостанции серий DP4000 и DP2000, которые отвечают требованиям государственных стру

Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000 Компания Motorola Solutions представила новый продукт линейки TETRA – портативные радиостанции серии MTP3000. Три новые модели серии MTP3000, продемонстрированные на Всемирном конгрессе TETRA в Дубае, о

Motorola Solutions: LTE не убьет Wi-Fi рые привыкли действовать по принципу "установил и забыл". Например, высокая стоимость обслуживания сети вероятнее всего явилась основной причиной отказа Билайн от проекта Wi-Fi в Москве. Оборудование Motorola Solutions позволяет решать проблемы мониторинга радиосреды и автоматической адаптации к изменениям с помощью встроенной технологии SmartRF. CNews: Что предлагает Motorola для обеспечен

Motorola Solutions представила новое поколение платформы Dimetra IP Micro Компания Motorola Solutions представила новое поколение платформы Dimetra IP Micro с усовершенствованным функционалом голосовой связи и передачи данных. Обновленная система рассчитана на мобильных сотру

Motorola Solutions выпустила ПО для разработки кросс-платформенных приложений многочисленных версий одного и того же приложения для использования в разных операционных системах становится еще более сложной и дорогостоящей. Новый программный комплекс RhoMobile Suite от компании Motorola Solutions включает в себя средства разработки кросс-платформенных приложений на базе HTML5. Разработчики могут написать всего одну версию приложения – оно будет работать и выглядеть од

Motorola Solutions представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на форуме Online Retail 2012 в Москве Компания Motorola Solutions примет участие в форуме Online Retail 2012 (Москва, отель Hilton Ленинградская, 12-13 апреля 2012 г.), где представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли. Н

Motorola Solutions представила новые сканеры штрих-кодов с большой дальностью считывания Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, объявила о начале поставок в регионе EMEA (Европа,

Motorola Solutions запустила цифровую систему радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus на объектах «Водоканала Санкт-Петербурга» Компания Motorola Solutions объявила о запуске цифровой системы радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Система, построенная компанией «СПб РКК», стала первой введ

Motorola Solutions представила новую серию компактных цифровых радиостанций Компания Motorola Solutions обновила свой портфель решений для цифровой радиосвязи Mototrbo, представив серию портативных радиостанций SL, а также мобильные радиостанции DM4000. Решения Mototrbo обеспеч

Motorola Solutions представила новые сетевые решения для предприятий розничной торговли На выставке-конференции NRF-2012 компания Motorola Solutions продемонстрировала аппаратную платформу NX Integrated Services Platform, представленную моделями NX 4500 и NX 6500, которая значительно упростит установку и управление сетью

Motorola Solutions представила новые разработки для сферы розничной торговли Компания Motorola Solutions представила свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на ежегодной выставке-конференции NRF (National Retail Federation). По мнению компании, сегодня опыт покупат

Motorola Solutions представила новую линейку мобильных компьютеров промышленного класса MC2100 Компания Motorola Solutions представила новую серию компактных и защищенных мобильных компьютеров промышленного класса MC2100, которая расширяет спектр мобильных решений, доступных как крупным предприят

Motorola везет в Россию планшет для серьезных людей В январе 2012 г. Motorola начнет российские продажи своего «первого в мире промышленного планшета на Android». Об этом рассказал CNews ведущий системный архитектор Motorola Solutions в России Валерий Шерман. Нацеленность планшета ET1 (Enterprise Tablet) на корпоративный сегмент видна по его экстерьеру: он выполнен во влагозащитном и ударопрочном корпусе,

Motorola Solutions расширяет линейку мобильных компьютеров для использования в опасной среде Компания Motorola Solutions объявила о расширении линейки мобильных компьютеров повышенной прочности, способствующих повышению безопасности пользователей в условиях агрессивной среды. Мобильные компьюте