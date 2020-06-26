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Motorola Solutions



26.06.2020 Открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon» 4
10.06.2020 Открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon» 4
27.05.2019 Отечественную систему радиосвязи Ronet адаптировали под российскую мобильную ОС 1
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома» 2
20.03.2017 Ежегодная ИТ-конференция Extreme Forum 2017 состоится в этом году 22 марта 1
16.12.2016 Cisco закрывает провальный проект стоимостью в миллиард долларов 1
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
10.03.2016 Ericsson и Motorola Solutions разрабатывают новую РТТ-услугу для связи с экстренными службами через LTE 3
17.02.2016 Синдром второго альбома. Lenovo вернула Motorola в Россию 1
28.01.2016 Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения 4
20.01.2015 Марко Ланди возглавил Polycom в регионе EMEA 1
19.01.2015 Евгений Трифонов назначен генеральным менеджером Motorola Solutions в России 3
13.01.2015 Zebra Technologies завершила приобретение подразделения Enterprise Motorola Solutions 6
10.12.2014 Motorola Solutions представила новую цифровую носимую радиостанцию MOTOTRBO SL1600 1
03.07.2014 Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов 3
22.04.2014 Мобильный бизнес в России гонится за лидерами зарубежья 1
15.04.2014 Motorola продала корпоративный бизнес за $3,45 млрд 9
15.04.2014 Zebra Technologies купит подразделение Motorola Solutions за $3,5 млрд 2
04.04.2014 Motorola Solutions: ОС для корпоративных мобильных устройств 1
24.03.2014 Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер Workabout Pro 4 2
13.12.2013 Объемы рынка RFID к 2016 г. превысят $3 млрд. 1
20.11.2013 Motorola Solutions представила новый RFID-модуль для мобильных компьютеров 2
29.09.2013 Wi-Fi в парках: секреты внедрения технологии 5
16.08.2013 «БЕСЕДА-2013»: реинкарнация рынка фиксированного беспроводного доступа 2
17.07.2013 Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер промышленного класса серии MC9000 3
11.07.2013 Мобильные технологии против врачебных ошибок 1
17.06.2013 Мобильность – вовсе не светлое будущее? 4
31.05.2013 Конференция. Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
20.05.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
02.04.2013 Motorola Solutions и Psion представили новые мобильные компьютеры серии Omnii 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 2
28.03.2013 Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой 2
22.03.2013 Двухмерный штрихкод становится обязательным 1
21.03.2013 Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер для работы на выезде 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
28.02.2013 Motorola Solutions запускает каталоги корпоративных приложений AppFinder и Partner Application Exchange в регионе EMEA 3
26.02.2013 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation 5
11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA 3
15.01.2013 Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования 5
20.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1

Публикаций - 101, упоминаний - 241

Motorola Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 3211 52
Google LLC 8947 10
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 8
Microsoft Corporation 20288 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 7
Zebra Technologies 111 7
Cisco Systems 4542 5
Apple Inc - Эппл Рус 9559 5
Motorola Solutions - Psion 118 4
VMware 1917 4
Amazon Inc - Amazon.com 2438 4
Совзонд - Sovzond 73 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 3
Крок 1506 3
Citrix Systems 698 3
IBM 8247 3
Армада - РБК софт 648 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1064 3
Oracle Corporation 5638 3
Барс груп 409 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 3
Polycom - Поликом Раша 349 3
Ericsson 2235 3
Directum - Директум 766 2
Avigilon 3 2
Социнтех-Телеком 2 2
NVision Group - Энвижн Груп 609 2
RRC 126 2
Астерос - Asteros 532 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
HP - Hewlett-Packard 3333 2
Huawei 3016 2
Lenovo Group 1872 2
HP Inc. 4843 2
Dell EMC 4360 2
Ситроникс - Sitronics 710 2
Telit 16 2
Verint 24 2
Астерос Консалтинг 64 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
HeadHunter Group - HH Group 370 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 3
Спортмастер 127 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 2
ПГК - Первая грузовая компания 103 2
SAPFI Kapital Management 1 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 186 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова - БАЭС - Атомная электростанция 2 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 23 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
Тинькофф ГК - TCS Group 69 1
Citibank - Ситибанк 247 1
УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
Bank of America - Банк Америки 207 1
ВТБ Лизинг 35 1
DHL Express 107 1
Credit Suisse 104 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 660 1
Аэрофлот 572 1
Евросеть 1310 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 783 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 588 3
Федеральное казначейство России 839 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1107 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 68 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
Президент Российской Федерации 1595 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 61 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Правительство РФ 2467 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 823 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
Единая Россия - Политическая партия 203 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 9
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 9
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 7
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 442 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 605 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 6
3G - Стандарт мобильной связи 4903 5
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 39 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 5
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 616 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 777 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 464 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 595 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 32 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 17 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 656 2
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 51 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 14 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 429 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 889 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 23 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 1
Безопасный город 360 1
Hotspot 21 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 152 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1571 1
Google Android 10807 14
Microsoft Windows 10 9805 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 920 5
Tau RhoMobile Suite 5 4
Apple iOS 5791 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 687 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 3
Calypso 19 2
Google Play - Google Store - Android Market 2525 2
Microsoft Windows Embedded 88 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1965 2
Diasoft Flextera 46 1
Google Play Music 54 1
Google App Engine 32 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 36 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Lenovo Motorola MTP - серия радиостанций стандарта TETRA 1 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Google Mobile Services - GMS 42 1
Trialink Ronet 3 1
BSS BS-Client ДБО 129 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Dell EMC VMAX All Flash 15 1
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 29 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 38 1
Cisco Intercloud Fabric 1 1
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Intel Centrino 430 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 333 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
AWS - Amazon Web Services 579 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1221 1
Lenovo Motorola Moto G - Серия смартфонов 28 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Apple iPhone 6 547 1
Айвазов Армен 450 5
Четвернин Алексей 658 5
Ходырев Владимир 7 4
Серова Елена 299 4
Макаров Станислав 114 4
Кесельбренер Леонид 49 3
Попов Алексей 328 3
Зотов Алексей 24 3
Опенышева Светлана 54 3
Богомазов Дмитрий 13 3
Куканов Александр 15 3
Сапельников Сергей 102 3
Казак Максим 153 2
Забелин Вячеслав 12 2
Достов Виктор 22 2
Питолин Евгений 5 2
Трифонов Евгений 4 2
Тимченко Александр 6 2
Бутин Вячеслав 11 2
Хомяков Сергей 30 2
Ахмеров Тимур 73 2
Крысина Ольга 109 2
Меджитов Тимур 57 2
Larry Page - Ларри Пейдж 169 2
Юсупов Ренат 108 2
Савельева Светлана 4 2
Слабаков Денис 3 2
Никифоров Николай 1129 2
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Громов Иван 96 1
White Joe - Уайт Джо 6 1
Прохоров Фёдор 79 1
Королев Константин 9 1
Притула Павел 31 1
Чучелов Андрей 44 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Рудычева Наталья 83 1
Скляров Дмитрий 29 1
Прокошев Андрей 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 10
Европа 6447 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 6
Африка - Африканский регион 2321 6
Ближний Восток 2299 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 448 4
Европа Восточная 2685 4
Северная Америка 2350 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 489 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 2
Евразия 199 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 271 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Дания - Королевство 777 1
Россия - СЗФО - Псковская область 445 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 463 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 712 1
Армения - Республика 991 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1113 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 1
Латинская Америка 1283 1
Люксембург Великое Герцогство 323 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1316 1
США - Иллинойс 166 1
Великобритания - Лондон 1598 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 84 1
Южная Америка 561 1
Израиль 1288 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 3
Информационное общество - Государственная программа 289 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1087 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 76 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 15 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 166 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 135 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 357 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 4
FT - Financial Times 985 1
WSJ - The Wall Street Journal 1185 1
Business Insider 183 1
NYT - The New York Times 895 1
Wired - Издание 154 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
ComputerWorld 135 1
CNews TV 474 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
Gartner 3048 3
Forrester Research 754 2
Juniper Research 405 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
Nielsen Holdings 228 1
Analysys Mason 26 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
Technavio 23 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 309 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 66 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 686 2
Black Hat - Конференция 66 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Extreme NOW Forum 3 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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