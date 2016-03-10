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Motorola Solutions

Motorola Solutions

СОБЫТИЯ

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10.03.2016 Ericsson и Motorola Solutions разрабатывают новую РТТ-услугу для связи с экстренными службами через LTE

Ericsson и Motorola Solutions работают над созданием нового поколения услуги push-to-talk (РТТ) для связи с экстренными службами через LTE. Новый сервис будет дополнять существующую голосовую связь, работ
28.01.2016 Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения

юдается растущий спрос клиентов на защищенные, надежные и экономные решения двусторонней радиосвязи, позволяющие гибко расширять сети и добавлять новые приложения. Отвечая на эти требования, компания Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения под названием Capacity Max. «Решение Capacity Max создано на основе наших инновационных цифровых с
19.01.2015 Евгений Трифонов назначен генеральным менеджером Motorola Solutions в России

явила о кадровых изменениях в руководстве компании в России: Евгений Трифонов назначен на должность генерального менеджера. В новой должности Трифонов продолжит руководить продажами радиооборудования Motorola Solutions в регионе, а также будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса, координацию работы подразделений, комплексное продвижение продуктов и услуг на российском рынке и за вза
13.01.2015 Zebra Technologies завершила приобретение подразделения Enterprise Motorola Solutions

Компании Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о завершении сделки по приобретению компанией Zebra компании Enterprise, бывшего подразделения Motorola Solutions. Сумма сделки составила $3,45 млрд, из котор
10.12.2014 Motorola Solutions представила новую цифровую носимую радиостанцию MOTOTRBO SL1600
15.04.2014 Motorola продала корпоративный бизнес за $3,45 млрд

Американская корпорация Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о заключении обязывающего соглашения, согласно которому Motorola Solutions продаст свой корпоративный бизнес Zebra, выручив за него $3,45 млрд в виде денежных
15.04.2014 Zebra Technologies купит подразделение Motorola Solutions за $3,5 млрд

Zebra Technologies приобретает подразделение Motorola Solutions по корпоративному бизнесу примерно за $3,5 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times. По словам источников, сделка была заключена в течение нескольких посл
04.04.2014 Motorola Solutions: ОС для корпоративных мобильных устройств

л потребность в комфортной для сотрудников, динамично развивающейся ОС. Это, а также сравнительная простота лицензирования наряду с открытостью исходных кодов сделала Android закономерным выбором для Motorola Solutions в качестве альтернативной ОС. Впрочем, не стоит забывать, что Android разрабатывался в первую очередь как ОС для смартфонов и в чистом виде не очень подходит для бизнес-устро
24.03.2014 Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер Workabout Pro 4

ождь и холод, а также другие неблагоприятные условия. Именно такая надежность и повышенная прочность необходимы работникам, которые весь день проводят на выезде или работают вне помещений, отмечают в Motorola Solutions.
20.11.2013 Motorola Solutions представила новый RFID-модуль для мобильных компьютеров

Компания Motorola Solutions представила RFID-модуль RFD5500, который позволяет использовать мобильные компьютеры MC55N0, MC55A0, MC65 и MC67 в качестве считывателей RFID-меток. Благодаря высокой скорост
17.07.2013 Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер промышленного класса серии MC9000

Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила мобильный компьютер промышленного класс
02.04.2013 Motorola Solutions и Psion представили новые мобильные компьютеры серии Omnii

Компания Motorola Solutions и входящая в ее состав компания Psion объявили о выпуске трех мобильных компьютеров серии Omnii: Omnii XT15 для сферы логистики и управления складом, Omnii XT15ni для использ
28.03.2013 Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой

Компания Motorola Solutions представила MTP6750 – первую носимую радиостанцию TETRA с интегрированной 5-мегапиксельной камерой и решением Photograph and Intelligence Communications System (PICS). С помо
21.03.2013 Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер для работы на выезде

Компания Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер MC45 с возможностью WAN-соединения, которое отвечает требованиям выездных сотрудников предприятий, стремящихся оптимизировать свои расхо
28.02.2013 Motorola Solutions запускает каталоги корпоративных приложений AppFinder и Partner Application Exchange в регионе EMEA

Компания Motorola Solutions объявила о запуске AppFinder – поискового каталога мобильных приложений – который помогает заказчикам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) находить программное об
26.02.2013 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation

Компания Motorola Solutions объявила о предоставлении Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету гранта в размере $25 тыс. в рамках международной благотворительной программы

11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA

Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго миллиона радиостанций вдвое быстрее пе
15.01.2013 Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования

Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила многоплоскостной имидж-сканер MP6000 —

25.10.2012 Motorola Solutions представила цифровые технологии радиосвязи для российских силовых структур

Компания Motorola Solutions представила полный спектр решений для профессиональной радиосвязи в стандартах APCO25, TETRA и DMR на конференции «День Цифровых Технологий Motorola для силовых структур», ко
23.10.2012 Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012»

00 будут продемонстрированы на стенде компании «Будафон» (официальный партнер Motorola) в рамках форума «Интерполитех». Новые модели будут доступны для заказа у всех авторизованных партнеров компании Motorola Solutions с начала 2013 г. Цифровая система голосовой связи ASTRO 25 для критически важных задач, основанная на стандарте Project 25 (стандарта APCO25), широко представлена по всему ми
19.10.2012 Motorola Solutions завершила приобретение Psion PLC

Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, объявила об успешном завершении сделки по покупке п
11.10.2012 Motorola Solutions анонсировала мобильный компьютер MC67 и планшет ET1 с модулем WAN

Компания Motorola Solutions объявила о выпуске мощного мобильного компьютера MC67. Устройство повышенной прочности использует технологию высокоскоростной пакетной передачи данных (HSPA) и обладает возмо
05.10.2012 Motorola Solutions представила концепцию будущего розничной торговли

Компания Motorola Solutions представила свою концепцию будущего розничной торговли. Концепция заключается в постоянной связи с покупателями, создании новых возможностей для сотрудников магазина и усовер
05.07.2012 Новая версия приложения Traces от Motorola Solutions позволяет осуществлять мониторинг сети в режиме реального времени

Компания Motorola Solutions представила второе поколение приложения для автоматического определения покрытия сети TETRA RF (Automated Coverage Evaluation System, TRACES). Новая версия Traces позволяет о
21.06.2012 Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo

Компания Motorola Solutions представила обновления в портфеле решений для цифровой радиосвязи Mototrbo – портативные радиостанции серий DP4000 и DP2000, которые отвечают требованиям государственных стру
18.06.2012 Motorola Solutions покупает производителя карманных компьютеров Psion за $200 млн
14.06.2012 Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000

Компания Motorola Solutions представила новый продукт линейки TETRA – портативные радиостанции серии MTP3000. Три новые модели серии MTP3000, продемонстрированные на Всемирном конгрессе TETRA в Дубае, о
08.06.2012 Motorola Solutions: LTE не убьет Wi-Fi

рые привыкли действовать по принципу "установил и забыл". Например, высокая стоимость обслуживания сети вероятнее всего явилась основной причиной отказа Билайн от проекта Wi-Fi в Москве. Оборудование Motorola Solutions позволяет решать проблемы мониторинга радиосреды и автоматической адаптации к изменениям с помощью встроенной технологии SmartRF. CNews: Что предлагает Motorola для обеспечен
05.06.2012 Motorola Solutions представила новое поколение платформы Dimetra IP Micro

Компания Motorola Solutions представила новое поколение платформы Dimetra IP Micro с усовершенствованным функционалом голосовой связи и передачи данных. Обновленная система рассчитана на мобильных сотру
31.05.2012 Motorola Solutions выпустила ПО для разработки кросс-платформенных приложений

многочисленных версий одного и того же приложения для использования в разных операционных системах становится еще более сложной и дорогостоящей. Новый программный комплекс RhoMobile Suite от компании Motorola Solutions включает в себя средства разработки кросс-платформенных приложений на базе HTML5. Разработчики могут написать всего одну версию приложения – оно будет работать и выглядеть од
10.04.2012 Motorola Solutions представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на форуме Online Retail 2012 в Москве

Компания Motorola Solutions примет участие в форуме Online Retail 2012 (Москва, отель Hilton Ленинградская, 12-13 апреля 2012 г.), где представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли. Н
26.03.2012 Motorola Solutions представила новые сканеры штрих-кодов с большой дальностью считывания

Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, объявила о начале поставок в регионе EMEA (Европа,

02.03.2012 Motorola Solutions запустила цифровую систему радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus на объектах «Водоканала Санкт-Петербурга»

Компания Motorola Solutions объявила о запуске цифровой системы радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Система, построенная компанией «СПб РКК», стала первой введ
21.02.2012 Motorola Solutions представила новую серию компактных цифровых радиостанций

Компания Motorola Solutions обновила свой портфель решений для цифровой радиосвязи Mototrbo, представив серию портативных радиостанций SL, а также мобильные радиостанции DM4000. Решения Mototrbo обеспеч
25.01.2012 Motorola Solutions представила новые сетевые решения для предприятий розничной торговли

На выставке-конференции NRF-2012 компания Motorola Solutions продемонстрировала аппаратную платформу NX Integrated Services Platform, представленную моделями NX 4500 и NX 6500, которая значительно упростит установку и управление сетью

24.01.2012 Motorola Solutions представила новые разработки для сферы розничной торговли

Компания Motorola Solutions представила свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на ежегодной выставке-конференции NRF (National Retail Federation). По мнению компании, сегодня опыт покупат
13.12.2011 Motorola Solutions представила новую линейку мобильных компьютеров промышленного класса MC2100

Компания Motorola Solutions представила новую серию компактных и защищенных мобильных компьютеров промышленного класса MC2100, которая расширяет спектр мобильных решений, доступных как крупным предприят
13.10.2011 Motorola везет в Россию планшет для серьезных людей

В январе 2012 г. Motorola начнет российские продажи своего «первого в мире промышленного планшета на Android». Об этом рассказал CNews ведущий системный архитектор Motorola Solutions в России Валерий Шерман. Нацеленность планшета ET1 (Enterprise Tablet) на корпоративный сегмент видна по его экстерьеру: он выполнен во влагозащитном и ударопрочном корпусе,

09.09.2011 Motorola Solutions расширяет линейку мобильных компьютеров для использования в опасной среде

Компания Motorola Solutions объявила о расширении линейки мобильных компьютеров повышенной прочности, способствующих повышению безопасности пользователей в условиях агрессивной среды. Мобильные компьюте
08.08.2011 Motorola Solutions расширяет портфель сервисных программ для предприятий и госструктур

Компания Motorola Solutions объявила о расширении портфеля сервисных программ по обеспечению эффективных коммуникаций для предприятий и государственных структур. Сервисные программы Motorola Solution

Публикаций - 113, упоминаний - 113

Motorola Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3566 92
Motorola Inc 1156 66
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 12
Google LLC 12688 12
Zebra Technologies 158 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Microsoft Corporation 25775 8
Motorola Solutions - Psion 127 6
Apple Inc 13154 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростелеком 10948 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4676 5
Lenovo Group 2446 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 5
Avigilon 6 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Совзонд - Sovzond 123 4
Broadcom - VMware 2610 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Sony 6739 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 3
Социнтех - Социнтех-Телеком 7 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Verint Systems 43 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 3
Sepura 7 3
Hytera 18 3
Dell EMC 5180 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
Citrix Systems 868 3
Крок - Croc 1964 3
БАРС Груп 579 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Дальвагоноремонт - Дальневосточная вагоноремонтная компания 5 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Спортмастер - Sportmaster 201 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Волга-Днепр - авиакомпания 46 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Комплето Маркетинговая группа 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
SAPFI Kapital Management 1 1
Greylock Partners 38 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 1
Kairos Partners 1 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
Командор ТД 12 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Максидом 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Федеральное казначейство России 1949 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
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АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
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Apache Software Foundation - ASF 231 1
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 12
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
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Google Android 15243 18
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Panasonic i-PRO 4 2
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Calypso 25 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Lenovo Motorola LEX L - серия смартфонов 1 1
Lenovo Motorola MTP - серия радиостанций стандарта TETRA 1 1
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Axis Forensic WDR 20 1
Axis Parking Violation Detection 2 1
Trialink Ronet 4 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Хаустов Андрей 10 8
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Кесельбренер Леонид 52 4
Макаров Станислав 118 4
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Шерман Валерий 4 3
Амосов Максим 3 3
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Бехтерев Дмитрий 13 2
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Адрианов Сергей 5 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
Европа 24964 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Африка - Африканский регион 3641 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Ближний Восток 3154 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Европа Восточная 3138 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
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Дания - Королевство 1337 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Евразия - Евразийский континент 643 3
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Азия - Азиатский регион 5920 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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