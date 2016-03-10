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Motorola Solutions
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.03.2016
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Ericsson и Motorola Solutions разрабатывают новую РТТ-услугу для связи с экстренными службами через LTE
Ericsson и Motorola Solutions работают над созданием нового поколения услуги push-to-talk (РТТ) для связи с экстренными службами через LTE. Новый сервис будет дополнять существующую голосовую связь, работ
|28.01.2016
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Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения
юдается растущий спрос клиентов на защищенные, надежные и экономные решения двусторонней радиосвязи, позволяющие гибко расширять сети и добавлять новые приложения. Отвечая на эти требования, компания Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения под названием Capacity Max. «Решение Capacity Max создано на основе наших инновационных цифровых с
|19.01.2015
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Евгений Трифонов назначен генеральным менеджером Motorola Solutions в России
явила о кадровых изменениях в руководстве компании в России: Евгений Трифонов назначен на должность генерального менеджера. В новой должности Трифонов продолжит руководить продажами радиооборудования Motorola Solutions в регионе, а также будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса, координацию работы подразделений, комплексное продвижение продуктов и услуг на российском рынке и за вза
|13.01.2015
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Zebra Technologies завершила приобретение подразделения Enterprise Motorola Solutions
Компании Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о завершении сделки по приобретению компанией Zebra компании Enterprise, бывшего подразделения Motorola Solutions. Сумма сделки составила $3,45 млрд, из котор
|10.12.2014
|Motorola Solutions представила новую цифровую носимую радиостанцию MOTOTRBO SL1600
|15.04.2014
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Motorola продала корпоративный бизнес за $3,45 млрд
Американская корпорация Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о заключении обязывающего соглашения, согласно которому Motorola Solutions продаст свой корпоративный бизнес Zebra, выручив за него $3,45 млрд в виде денежных
|15.04.2014
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Zebra Technologies купит подразделение Motorola Solutions за $3,5 млрд
Zebra Technologies приобретает подразделение Motorola Solutions по корпоративному бизнесу примерно за $3,5 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times. По словам источников, сделка была заключена в течение нескольких посл
|04.04.2014
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Motorola Solutions: ОС для корпоративных мобильных устройств
л потребность в комфортной для сотрудников, динамично развивающейся ОС. Это, а также сравнительная простота лицензирования наряду с открытостью исходных кодов сделала Android закономерным выбором для Motorola Solutions в качестве альтернативной ОС. Впрочем, не стоит забывать, что Android разрабатывался в первую очередь как ОС для смартфонов и в чистом виде не очень подходит для бизнес-устро
|24.03.2014
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Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер Workabout Pro 4
ождь и холод, а также другие неблагоприятные условия. Именно такая надежность и повышенная прочность необходимы работникам, которые весь день проводят на выезде или работают вне помещений, отмечают в Motorola Solutions.
|20.11.2013
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Motorola Solutions представила новый RFID-модуль для мобильных компьютеров
Компания Motorola Solutions представила RFID-модуль RFD5500, который позволяет использовать мобильные компьютеры MC55N0, MC55A0, MC65 и MC67 в качестве считывателей RFID-меток. Благодаря высокой скорост
|17.07.2013
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Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер промышленного класса серии MC9000
Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила мобильный компьютер промышленного класс
|02.04.2013
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Motorola Solutions и Psion представили новые мобильные компьютеры серии Omnii
Компания Motorola Solutions и входящая в ее состав компания Psion объявили о выпуске трех мобильных компьютеров серии Omnii: Omnii XT15 для сферы логистики и управления складом, Omnii XT15ni для использ
|28.03.2013
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Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой
Компания Motorola Solutions представила MTP6750 – первую носимую радиостанцию TETRA с интегрированной 5-мегапиксельной камерой и решением Photograph and Intelligence Communications System (PICS). С помо
|21.03.2013
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Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер для работы на выезде
Компания Motorola Solutions представила новый мобильный компьютер MC45 с возможностью WAN-соединения, которое отвечает требованиям выездных сотрудников предприятий, стремящихся оптимизировать свои расхо
|28.02.2013
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Motorola Solutions запускает каталоги корпоративных приложений AppFinder и Partner Application Exchange в регионе EMEA
Компания Motorola Solutions объявила о запуске AppFinder – поискового каталога мобильных приложений – который помогает заказчикам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) находить программное об
|26.02.2013
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation
Компания Motorola Solutions объявила о предоставлении Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету гранта в размере $25 тыс. в рамках международной благотворительной программы
|11.02.2013
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Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA
Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго миллиона радиостанций вдвое быстрее пе
|15.01.2013
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Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования
Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила многоплоскостной имидж-сканер MP6000 —
|25.10.2012
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Motorola Solutions представила цифровые технологии радиосвязи для российских силовых структур
Компания Motorola Solutions представила полный спектр решений для профессиональной радиосвязи в стандартах APCO25, TETRA и DMR на конференции «День Цифровых Технологий Motorola для силовых структур», ко
|23.10.2012
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Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012»
00 будут продемонстрированы на стенде компании «Будафон» (официальный партнер Motorola) в рамках форума «Интерполитех». Новые модели будут доступны для заказа у всех авторизованных партнеров компании Motorola Solutions с начала 2013 г. Цифровая система голосовой связи ASTRO 25 для критически важных задач, основанная на стандарте Project 25 (стандарта APCO25), широко представлена по всему ми
|19.10.2012
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Motorola Solutions завершила приобретение Psion PLC
Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, объявила об успешном завершении сделки по покупке п
|11.10.2012
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Motorola Solutions анонсировала мобильный компьютер MC67 и планшет ET1 с модулем WAN
Компания Motorola Solutions объявила о выпуске мощного мобильного компьютера MC67. Устройство повышенной прочности использует технологию высокоскоростной пакетной передачи данных (HSPA) и обладает возмо
|05.10.2012
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Motorola Solutions представила концепцию будущего розничной торговли
Компания Motorola Solutions представила свою концепцию будущего розничной торговли. Концепция заключается в постоянной связи с покупателями, создании новых возможностей для сотрудников магазина и усовер
|05.07.2012
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Новая версия приложения Traces от Motorola Solutions позволяет осуществлять мониторинг сети в режиме реального времени
Компания Motorola Solutions представила второе поколение приложения для автоматического определения покрытия сети TETRA RF (Automated Coverage Evaluation System, TRACES). Новая версия Traces позволяет о
|21.06.2012
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Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo
Компания Motorola Solutions представила обновления в портфеле решений для цифровой радиосвязи Mototrbo – портативные радиостанции серий DP4000 и DP2000, которые отвечают требованиям государственных стру
|18.06.2012
|Motorola Solutions покупает производителя карманных компьютеров Psion за $200 млн
|14.06.2012
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Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000
Компания Motorola Solutions представила новый продукт линейки TETRA – портативные радиостанции серии MTP3000. Три новые модели серии MTP3000, продемонстрированные на Всемирном конгрессе TETRA в Дубае, о
|08.06.2012
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Motorola Solutions: LTE не убьет Wi-Fi
рые привыкли действовать по принципу "установил и забыл". Например, высокая стоимость обслуживания сети вероятнее всего явилась основной причиной отказа Билайн от проекта Wi-Fi в Москве. Оборудование Motorola Solutions позволяет решать проблемы мониторинга радиосреды и автоматической адаптации к изменениям с помощью встроенной технологии SmartRF. CNews: Что предлагает Motorola для обеспечен
|05.06.2012
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Motorola Solutions представила новое поколение платформы Dimetra IP Micro
Компания Motorola Solutions представила новое поколение платформы Dimetra IP Micro с усовершенствованным функционалом голосовой связи и передачи данных. Обновленная система рассчитана на мобильных сотру
|31.05.2012
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Motorola Solutions выпустила ПО для разработки кросс-платформенных приложений
многочисленных версий одного и того же приложения для использования в разных операционных системах становится еще более сложной и дорогостоящей. Новый программный комплекс RhoMobile Suite от компании Motorola Solutions включает в себя средства разработки кросс-платформенных приложений на базе HTML5. Разработчики могут написать всего одну версию приложения – оно будет работать и выглядеть од
|10.04.2012
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Motorola Solutions представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на форуме Online Retail 2012 в Москве
Компания Motorola Solutions примет участие в форуме Online Retail 2012 (Москва, отель Hilton Ленинградская, 12-13 апреля 2012 г.), где представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли. Н
|26.03.2012
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Motorola Solutions представила новые сканеры штрих-кодов с большой дальностью считывания
Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, объявила о начале поставок в регионе EMEA (Европа,
|02.03.2012
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Motorola Solutions запустила цифровую систему радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus на объектах «Водоканала Санкт-Петербурга»
Компания Motorola Solutions объявила о запуске цифровой системы радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Система, построенная компанией «СПб РКК», стала первой введ
|21.02.2012
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Motorola Solutions представила новую серию компактных цифровых радиостанций
Компания Motorola Solutions обновила свой портфель решений для цифровой радиосвязи Mototrbo, представив серию портативных радиостанций SL, а также мобильные радиостанции DM4000. Решения Mototrbo обеспеч
|25.01.2012
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Motorola Solutions представила новые сетевые решения для предприятий розничной торговли
На выставке-конференции NRF-2012 компания Motorola Solutions продемонстрировала аппаратную платформу NX Integrated Services Platform, представленную моделями NX 4500 и NX 6500, которая значительно упростит установку и управление сетью
|24.01.2012
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Motorola Solutions представила новые разработки для сферы розничной торговли
Компания Motorola Solutions представила свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на ежегодной выставке-конференции NRF (National Retail Federation). По мнению компании, сегодня опыт покупат
|13.12.2011
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Motorola Solutions представила новую линейку мобильных компьютеров промышленного класса MC2100
Компания Motorola Solutions представила новую серию компактных и защищенных мобильных компьютеров промышленного класса MC2100, которая расширяет спектр мобильных решений, доступных как крупным предприят
|13.10.2011
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Motorola везет в Россию планшет для серьезных людей
В январе 2012 г. Motorola начнет российские продажи своего «первого в мире промышленного планшета на Android». Об этом рассказал CNews ведущий системный архитектор Motorola Solutions в России Валерий Шерман. Нацеленность планшета ET1 (Enterprise Tablet) на корпоративный сегмент видна по его экстерьеру: он выполнен во влагозащитном и ударопрочном корпусе,
|09.09.2011
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Motorola Solutions расширяет линейку мобильных компьютеров для использования в опасной среде
Компания Motorola Solutions объявила о расширении линейки мобильных компьютеров повышенной прочности, способствующих повышению безопасности пользователей в условиях агрессивной среды. Мобильные компьюте
|08.08.2011
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Motorola Solutions расширяет портфель сервисных программ для предприятий и госструктур
Компания Motorola Solutions объявила о расширении портфеля сервисных программ по обеспечению эффективных коммуникаций для предприятий и государственных структур. Сервисные программы Motorola Solution
Motorola Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Хаустов Андрей 10 8
|Greg Brown - Браун Грег 23 6
|Sanders Bob - Боб Сандерс 6 5
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Макаров Станислав 118 4
|Ковалев Виктор 40 4
|Ходырев Владимир 7 4
|Серова Елена 320 4
|Куканов Александр 20 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Белов Юрий 13 3
|Гринкевич Сергей 8 3
|Зыляев Николай 10 3
|Невзоров Андрей 4 3
|Шерман Валерий 4 3
|Амосов Максим 3 3
|Колганов Антон 6 3
|Кунин Егор 4 3
|Исаченко Алексей 6 3
|Богомазов Дмитрий 14 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Зотов Алексей 69 3
|Попов Алексей 339 3
|Трифонов Евгений 5 3
|Достов Виктор 26 2
|Забелин Вячеслав 13 2
|Кадников Вячеслав 20 2
|Астахов Константин 23 2
|Волянский Денис 6 2
|Кругляков Роман 44 2
|Поздняков Сергей 16 2
|Коробова Анна 25 2
|Полтев Сергей 17 2
|Ступин Сергей 11 2
|Климов Евгений 19 2
|Мананникова Ольга 17 2
|Лилеев Петр 6 2
|Бехтерев Дмитрий 13 2
|Бастрыкин Сергей 11 2
|Адрианов Сергей 5 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
|Госрасходы - портал 70 1
|ComputerWorld 144 1
|Мобильные системы 118 1
|CNews TV 747 1
|Times 661 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Wired - Издание 276 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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