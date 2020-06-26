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Motorola Solutions
Motorola Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
|Единая Россия - Политическая партия 203 1
|ASF - Apache Software Foundation 78 1
|Айвазов Армен 450 5
|Четвернин Алексей 658 5
|Ходырев Владимир 7 4
|Серова Елена 299 4
|Макаров Станислав 114 4
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Попов Алексей 328 3
|Зотов Алексей 24 3
|Опенышева Светлана 54 3
|Богомазов Дмитрий 13 3
|Куканов Александр 15 3
|Сапельников Сергей 102 3
|Казак Максим 153 2
|Забелин Вячеслав 12 2
|Достов Виктор 22 2
|Питолин Евгений 5 2
|Трифонов Евгений 4 2
|Тимченко Александр 6 2
|Бутин Вячеслав 11 2
|Хомяков Сергей 30 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Крысина Ольга 109 2
|Меджитов Тимур 57 2
|Larry Page - Ларри Пейдж 169 2
|Юсупов Ренат 108 2
|Савельева Светлана 4 2
|Слабаков Денис 3 2
|Никифоров Николай 1129 2
|Ive Jony - Айва Джони 9 1
|Громов Иван 96 1
|White Joe - Уайт Джо 6 1
|Прохоров Фёдор 79 1
|Королев Константин 9 1
|Притула Павел 31 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Скляров Дмитрий 29 1
|Прокошев Андрей 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 4
|FT - Financial Times 985 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1185 1
|Business Insider 183 1
|NYT - The New York Times 895 1
|Wired - Издание 154 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|ComputerWorld 135 1
|CNews TV 474 1
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