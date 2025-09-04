Разделы

Sepura


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи 1
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи 1
27.05.2004 PTT, GoTa и другие новые слова "Связь-Экспокомм 2004" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Sepura и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9567 2
Lenovo Motorola 3511 2
Samsung Electronics 10485 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13681 1
Qualcomm Technologies 1870 1
ZTE Corporation 760 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ланит - Comptek - Комптек 197 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
DAMM Cellular Systems A/S 1 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
Межгорсвязьстрой 8 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Авалком - Avalcom 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 1
Hyundai Motor Company 406 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 36 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 535 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Дайвтехносервис 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 118 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 207 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3842 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3714 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4785 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6596 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 153 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11665 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1808 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1187 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28580 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3894 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25216 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14788 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9447 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2555 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4553 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1117 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14223 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17595 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21535 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 896 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8620 1
Аксессуары 4043 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10432 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Инютин Артем 89 1
Лукашенко Александр 101 1
Солонин Виталий 89 1
Борушевский Денис 37 1
Баранов Григорий 9 1
Марченко Сергей 8 1
Гречко Андрей 1 1
Wachtel Ephraim - Вахтель Эфраим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7912 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2613 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2123 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1946 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1654 1
Таджикистан - Республика 895 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 968 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 177 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 250 1
Украина 7726 1
Израиль 2775 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 734 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 67 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Грузия 1274 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3700 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 852 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3133 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1282 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2546 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 1
N+1 - Издание 175 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Связь-Экспокомм 113 1
