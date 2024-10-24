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Schneider Electric APC Symmetra PX

СОБЫТИЯ

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24.10.2024 «Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности 1
06.06.2019 Андрей Ивашов: Более 20% отказов дата-центров происходит в момент ошибок при обслуживании 1
24.05.2019 Из чего состоит ЦОД для управления тысячей самолетов 1
06.12.2018 Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ 2
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
03.11.2016 Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП 1
14.03.2016 Schneider Electric расширила линейку масштабируемых ИБП Symmetra MW 2
15.02.2016 Schneider Electric представила инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении «Все в одном» 2
03.02.2016 Schneider Electric построила первую очередь ЦОДа новосибирского технопарка 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
30.06.2015 «Тринити» построила серверную для JetBrains 1
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 1
27.04.2015 ЦОД SAP France оснащен системой охлаждения «по требованию» от Schneider Electric 1
25.12.2014 «Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 2
15.07.2014 400 рабочих мест «Мосводостока» переведены в виртуальную среду с помощью Depo VDI 1
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве 1
18.11.2010 Строительство крупных российских ЦОДов "на коленке" закончилось 3
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева 2
28.09.2009 APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД 5
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 2
11.11.2008 Решение APC обеспечивает бесперебойную работу дата-центра «Элтела» 1
26.08.2008 APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ 1
14.07.2008 APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети» 1
24.06.2008 «Утилекс АйТи» займется развитием ЦОД в ЯГУ им. Аммосова 1
13.05.2008 IBS Platformix строит ИТ-инфраструктуру завода «Бунге СНГ» 1
15.04.2008 «Элтел» запустил вторую очередь дата-центра в Петербурге 1
11.03.2008 «Квазар-Микро» построил инженерную инфраструктуру банка «Дельта» 1
04.02.2008 НЭТА обеспечила бесперебойную работу ЦОД для «Енисейтелекома» 1
13.11.2007 В «Газбанке» создан центр обработки данных 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 1
05.03.2007 В МИСиС создана первая интерактивная мультимедийная аудитория 1
12.10.2006 "Метробанк" оптимизирует работу своей ИТ-инфраструктуры 1
11.03.2005 Россия: рынок периферии ускоряется 1
13.08.2004 APC представила новую систему бесперебойного питания для серверов 2
27.05.2004 PTT, GoTa и другие новые слова "Связь-Экспокомм 2004" 3
19.04.2004 APC представила новое поколение систем бесперебойного питания 3
07.07.2003 ИБП: давление на заказчиков нарастает 2
10.04.2002 STN Electronics получила статус "Платиновый партнер" корпорации АРС 1

Публикаций - 44, упоминаний - 62

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 23
Schneider Electric 610 18
Cisco Systems 5352 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 4
Samsung Electronics 11006 3
МегаФон 10627 3
Microsoft Corporation 25699 3
АйТи 1516 3
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 3
Utilex - Утилекс 48 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 2
Элтел Нетворкс 57 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
IBM - International Business Machines Corp 9680 2
HP Inc. 5872 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Oracle Corporation 7057 2
Xerox - The Haloid Company 1167 2
Canon 1436 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 150 2
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 28 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 365 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
НЭТА 37 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Computer Mechanics 41 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Дайвтехносервис 4 1
Метробанк 4 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
Романов Двор БЦ 11 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Мосводосток - Государственное унитарное предприятие по эксплуатации московских водоотводящих систем 2 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 1
Почта России ПАО 2344 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Hyundai Motor Company 433 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 1
ФосАгро 172 1
Русский стандарт Банк 506 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 60 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5930 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Судебная власть - Judicial power 2477 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3411 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 82 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1604 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12738 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33187 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15952 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6591 17
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1577 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17863 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 5
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 710 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12088 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 4
Пропускная способность - Bandwidth 1890 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1666 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1335 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8664 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7109 4
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 108 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1044 3
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 104 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15367 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2700 3
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 67 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27171 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4352 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 545 3
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 18
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 11
Schneider Electric InRow 27 10
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 4
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 4
Schneider Electric PowerChute Network Shutdown 17 3
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 3
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 3
Broadcom - Brocade Fabric Vision 21 2
Fujitsu M - серия серверов 9 2
Fujitsu SCi500 - ленточная библиотека 2 2
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 2
3M Novec 13 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 2
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 124 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
DEPO Computers - Depo Storm 72 1
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 450 1
DEPO Computers - Depo VDI 4 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
DEPO Computers - Depo Sky 3 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Аналитический курьер 7 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Администрация Новосибирска - НООС - Новосибирская открытая образовательная сеть 1 1
Schneider Electric Prisma 1 1
Schneider Electric Canalis 4 1
Schneider Electric Xenta 2 1
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Решетков Александр 5 1
Солонин Виталий 90 1
Филимонов Сергей 46 1
Потапенко Андрей 27 1
Борушевский Денис 37 1
Лошаков Антон 5 1
Плотникова Наталья 8 1
Телевинов Сергей 38 1
Письменский Олег 7 1
Баранов Григорий 9 1
Марченко Сергей 8 1
Жуковский Юрий 6 1
Шамаев Андрей 6 1
Каменский Игорь 7 1
Нисковский Алексей 1 1
Романов Игорь 6 1
Полиенко Михаил 1 1
Гречко Андрей 1 1
Воскянц Андрей 1 1
Крылов Станислав 3 1
Белоусько Антон 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Кривобородов Василий 1 1
Козлов Алексей 11 1
Ломова Наталия 1 1
Колбасов Евгений 1 1
Аверкиев Евгений 1 1
Мухин Роман 2 1
Тикунов Владимир 4 1
Маргулис Александр 4 1
Robredo Pedro - Робредо Педро 2 1
Шварц Игорь 2 1
Джума Владимир 3 1
Горбей Петр 11 1
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 1
Laporte Franck - Ляпорт Франк 1 1
Wachtel Ephraim - Вахтель Эфраим 3 1
Cinquanta Joseph - Чинкванта Жозеф 1 1
Ивашов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8495 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2033 3
Украина 7906 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2810 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18979 2
Европа 24907 2
Европа Восточная 3137 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 2
Россия - СФО - Новосибирск 4845 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3154 2
Россия - ПФО - Самарская область 1553 2
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5459 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 386 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 57 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Россия - азиатская часть 8 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 36 1
Казахстан - Республика 6006 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 1
Индия - Bharat 5840 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5059 1
Израиль 2847 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 653 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1903 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Франция - Французская Республика 8142 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 279 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3026 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1507 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Китай - Тайвань 4232 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57194 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53045 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33423 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15885 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7722 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 486 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5559 4
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