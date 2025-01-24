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Горбей Петр



24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
19.11.2024 У властей требуют в 27 раз увеличить обязательные госзакупки российских мониторов 1
08.07.2024 Доля продаж отечественных мониторов в России увеличилась в 10 раз 1
04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP 1
19.07.2016 Landata начала поставки картриджей MyToner 1
10.04.2002 STN Electronics получила статус "Платиновый партнер" корпорации АРС 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Горбей Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 2
Seiko Epson Corporation 897 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
Canon 1398 2
Xerox 1139 2
Цифра ГК 2427 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Kyocera 241 1
HP Inc. 5688 1
Samsung Electronics 10265 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech 7 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
Pantum - Пантум 55 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
Принтер струйный - Inkjet printer 725 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 602 1
Управляемость - Manageability 1731 1
Аксессуары 3881 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2562 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16143 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1176 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3335 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1436 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 1
FreePik 991 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Селюминов Василий 5 1
Ломова Наталия 1 1
Мишустин Михаил 677 1
Легостаева Светлана 82 1
Половников Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Ближний Восток 2944 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Япония 13287 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Европа 21772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3546 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
Content-Review 8 1
Ведомости 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
Известия ИД 625 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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