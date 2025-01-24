Горбей Петр
Горбей Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
|Селюминов Василий 5 1
|Ломова Наталия 1 1
|Мишустин Михаил 677 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Половников Сергей 19 1
|Content-Review 8 1
|Ведомости 1000 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
|Известия ИД 625 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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