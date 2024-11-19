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У властей требуют в 27 раз увеличить обязательные госзакупки российских мониторов

Производители российских мониторов попросили Правительство поднять минимальную долю закупки российских мониторов с 3% до 80% с 2025 г. Сейчас из-за такой малой доли предприятия рискуют прекратить разработки и закрыть производства. Потому что основная прибыль по направлению мониторов идет иностранным компаниям.

Обязательный спрос

Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 попросила Правительство увеличить обязательную долю закупок российских мониторов с 3% до 80% с 2025 г. Письмо с таковым содержанием ассоциация направила на имя председателя Правительства Михаила Мишустина 18 ноября 2024 г. (копия есть в распоряжении CNews).

Изменения предлагается внести в постановления Правительства №2013 и №2014, которые устанавливают обязательную долю закупок отечественного оборудования. Сейчас законом определено, что госструктуры и компании с госучастием должны закупать не менее 3% российских мониторов от общей доли их закупок. Этот показатель был установлен в 2023 г. и с тех пор не менялся.

Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году. Например, доля российских компьютеров в аналогичных закупках должна составлять с 2023 г. 70%, смонтированных печатных плат 90% и т.д.

Ассоциация 26.20 видит в сложившейся ситуации угрозу для российских компаний, производящих высокотехнологичную продукцию, поскольку заказчиками на регулируемом рынке активно закупаются мониторы иностранного производства. Российские компании-производители мониторов не имеют достаточного рынка сбыта, чтобы окупить вложенные инвестиции, получить положительный финансовый результат и продолжить развитие.

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Производители попросили у властей увеличить долю закупок мониторов

«Спроса на российские мониторы нет, — отмечают производители. — Без принятия должных мер существует реальный риск замораживания инвестиционных программ, прекращения разработок и закрытия производств».

В Ассоциацию производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 входят «Бештау», RDWComputers, GS, «Промобит» и другие.

Представители Минпромторга и Минцифры не ответили на запрос о намерениях увеличить долю закупок российских мониторов и о планах по поддержке производителей в этой связи. В Ассоциации АНО «Вычислительная техника» также не ответили на запрос.

Есть ли возможности

Сейчас в стране 17 компаний — производителей мониторов, чья продукция включена в реестр российского оборудования Минпромторга. «В текущей ситуации мощностей производства российских мониторов в количестве всего 3% не соответствует современным реалиям и требует ее увеличения», — отмечается в письме.

«Существующая нормативная база создает условия для массового распространения иностранных мониторов на российском рынке при наличии аналогичной российской продукции, — следует из документа. — Выгоду от этого получают только иностранные компании, российские производители терпят убытки».

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Бизнес

Повышение доли закупок мониторов позволит обеспечить поддержку импортозамещения и производства радиоэлектронной продукции с максимально возможным уровнем локализации в России, а также обеспечить технологический суверенитет и повысить обороноспособность государства, считают в Ассоциации 26.20.

«Не секрет, что до сих пор некоторые крупные госзаказчики из банковского и телеком-секторов продолжают активно закупать иностранные мониторы, и изменение правил игры здесь очень поможет российским производителям», - отметил заместитель генерального директора по периферийным устройствам Fplus Дмитрий Купцов.

Только производственные мощности Fplus в Валищево позволяют производить несколько сотен тысяч мониторов в год, отмечает Купцов. «Таким образом, очевидно, что объединенными силами, никакого дефицита на рынке российские производители не допустят», - добавляет эксперт.

Доля корпоративных продаж иностранных мониторов по-прежнему измеряется сотнями тысяч штук в год, и в перспективе этот самый подходящий для импортозамещения российскими устройствами сегмент рынка, заключает Купцов.

Доля небольшая

Как писал CNews в июле 2024 г. доля отечественных мониторов на российском рынке в I квартале 2024 г. выросла до 10%, тогда как всего два года назад она не превышала 1%. Основная причина роста — закупки крупных корпоративных заказчиков, в том числе государственных.

«Если говорить о мониторах, которые производятся на территории России и входят в реестр Минпромторга, то, думаю, их доля на рынке пока не превышает 3%. Если рассматривать мониторы, заявленные производителями как российские, но не включенные в реестр, тогда эта цифра подрастет до 7–8%», — сказал директор департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей.

Кристина Холупова

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