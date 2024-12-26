Россия ЦФО Московская область Подольский район Валищево
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Купцов Дмитрий 9 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Васильев Роман 17 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Мельников Алексей 61 1
|Волков Михаил 61 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Корнев Владимир 12 1
|Герасев Алексей 1 1
|Горбей Петр 5 1
|Шор Андрей 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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