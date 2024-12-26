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Россия ЦФО Московская область Подольский район Валищево



26.12.2024 Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям 1
19.11.2024 У властей требуют в 27 раз увеличить обязательные госзакупки российских мониторов 1
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ 1
16.05.2024 В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались 1
16.02.2024 Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» для потребительского рынка 1
18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца 1
28.07.2023 «Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 7
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 3
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 3
Intel Corporation 12197 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
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Ред Софт - Red Soft 700 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
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RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 389 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Microsoft Windows 15657 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
FreePik 980 2
Linux OS 9937 1
Apple macOS 2059 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - FLAPTOP 6 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus MO - серия мониторов 2 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ 3 1
Купцов Дмитрий 9 2
Мишустин Михаил 676 1
Васильев Роман 17 1
Кузнецов Владимир 43 1
Мельников Алексей 61 1
Волков Михаил 61 1
Плясунов Юрий 10 1
Корнев Владимир 12 1
Герасев Алексей 1 1
Горбей Петр 5 1
Шор Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 41 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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