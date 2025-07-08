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«Fplus Логистика» и «ЭвоКарго» масштабируют внедрение робогрузовиков

Логистический оператор «Fplus Логистика» и компания-разработчик «ЭвоКарго» заключили контракт на расширение сервиса автономной логистики. Флот автономных электрогрузовиков Evocargo N1 начал ежедневные круглосуточные перевозки компьютерной техники и портативной электроники на территории логистического комплекса ПНК «Валищево» в Подмосковье. Впервые автономный транспорт Evocargo начал использоваться в компании в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Транспорт работает на базе автопилота пятого поколения и не имеет ни кабины, ни привычных органов управления в виде руля и педалей. Технологии искусственного интеллекта и комплексные сенсорные системы позволяют грузовикам безопасно и эффективно ездить среди других транспортных средств и сотрудников предприятия. Многочисленные оптические и ультразвуковые датчики обеспечивают полный круговой обзор, позволяя робогрузовику точно определять свое положение, планировать безопасную скорость и мгновенно реагировать на изменения в окружающей среде. Благодаря роботизированному электротранспорту снижаются издержки на техобслуживание автопарка, исключаются расходы на топливо и риски человеческого фактора в логистике.

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ЭвоКарго
«Fplus Логистика» и «ЭвоКарго» масштабируют внедрение робогрузовиков

«За три года сотрудничества с «ЭвоКарго» мы на практике убедились в надежности и экономической эффективности автономных электрогрузовиков. Автоматизация внутрискладских перевозок позволяет обеспечивать круглосуточную обработку грузов и повысить безопасность на территории комплекса за счет устранения человеческого фактора в рутинных процессах. Масштабирование проекта стало логичным развитием партнерства с «ЭвоКарго» и очередным шагом к внедрению современных технологий в логистике», — сказали представители «Fplus Логистика».

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«Автономные технологии целиком меняют характер транспортировки груза: они позволяют сменить фокус с человеческого участия в процессах на автоматизацию, положительно влияя на финансовую эффективность работы компании. Роботизированная логистика это уже доказанно работающее решение насущных бизнес-задач — от снижения издержек до обеспечения стабильности операций», — сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Новый этап партнерства «ЭвоКарго» и «Fplus Логистики» развивается на фоне все более широкого использования технологий автономной логистики во многих сферах – от дистрибуции до промышленных предприятий.

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