Плясунов Юрий


УПОМИНАНИЯ


Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
26.12.2024 Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям 1
05.08.2024 В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам 1
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
23.11.2023 Власти хотят ввести утильсбор с производителей электроники — сначала для иностранной, а через год и для российской 1
13.10.2023 МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга 1
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают 1
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Плясунов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 322 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 2
ICL ГК 429 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1201 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 80 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Базальт СПО - BaseALT 741 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 195 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 129 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 463 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 63 1
ЭЛАС НПО 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 430 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 178 1
ХайТэк - Hi-Tech 214 1
Центр микроэлектроники 25 1
Эремекс - Eremex 15 1
Cisco Systems 5183 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Check Point Software Technologies 779 1
Fortinet 397 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 228 1
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 454 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Merlion iRU - Деловой офис 324 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 98 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 66 1
ЦРТ Инновации 70 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 107 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 1
Beorg - Биорг 119 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ЯКласс 68 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 74 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 149 3
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4015 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 562 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 140 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
ARMv8 - Архитектура процессора 100 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 183 1
ARM - Advanced RISC Machine 451 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1118 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 92 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 643 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 903 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 2
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 164 1
Linux OS 10625 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Apple iPad 3898 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 152 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 201 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 147 1
OpenVPN 72 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 41 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 1
Imagination Technologies - PowerVR 43 1
FreePik 1284 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 318 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 1
Покровский Иван 126 3
Шпак Василий 251 2
Мантуров Денис 118 2
Вакштейн Максим 3 2
Семилетов Антон 4 1
Петричкович Ярослав 29 1
Заренин Андрей 47 1
Роженцов Вадим 8 1
Хасин Евгений 20 1
Слышкин Василий 129 1
Шевченко Владимир 148 1
Броницкий Тимур 2 1
Аветисян Арутюн 39 1
Касперская Наталья 299 1
Душа Игорь 23 1
Разумов Михаил 1 1
Путин Владимир 3296 1
Дубин Михаил 48 1
Кузнецов Владимир 45 1
Осипов Олег 26 1
Осипов Александр 91 1
Ревин Константин 4 1
Черенкова Екатерина 4 1
Сауров Александр 2 1
Комлев Николай 108 1
Кульбака Николай 1 1
Патракова Анжела 9 1
Красников Геннадий 72 1
Грекова Ольга 4 1
Алиханов Антон 25 1
Легостаева Светлана 96 1
Пучков Владимир 7 1
Климов Дмитрий 3 1
Галустян Варткес 6 1
Волков Михаил 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 883 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 168 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 194 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 955 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 75 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - ПФО - Самарская область 1414 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 238 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 8 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 2
Импортозамещение - параллельный импорт 544 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 98 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 4
Ведомости 1146 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
Парламентская газета 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
РАН - Российская академия наук 1970 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 1 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 60 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

