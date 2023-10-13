МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга

В 2023-2024 г. инновационный центр «Сколково» планирует продолжать совместную с Минпромторгом программу поддержки профильных компаний, сказал Владимир Пучков, директор по акселерации кластера передовых производственных технологий «Сколково». С 2022 г. «Сколково» проводит акселератор «Микроэлектроника». «Когда мы конструировали эту меру поддержки совместно с Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга, то целью было в первую очередь поддержать компании (дизайн-центры микроэлектроники), относящиеся к малому и среднему бизнесу, для которых такого рода проекты являются первыми, или же объем проектов не соответствует входным параметрам для получения более серьезных субсидий», — отметил Пучков.

В России активно развивается экосистема институтов развития, которые вовлечены в развитие микроэлектроники, и «Сколково» является в ней одним из ключевых игроков, отметил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов. «В целом все меры поддержки Минпромторга построены таким образом, что они предполагают конечный результат в виде продаж продукции, которая разрабатывается в рамках проекта. (...) Когда мы принимали решение о конфигурировании мер поддержки, мы перестраивали систему, уходя от прямого государственного заказа на НИОКР», — сказал он.

Госзаказ возможен только в рамках трехлетнего бюджетного цикла, тогда как разработки в сфере микроэлектроники часто требуют значительно большего времени, пояснил представитель Минпромторга. Также сегодняшние меры поддержки, в отличие от прямого госзаказа, позволяют стартапу оформлять на себя интеллектуальную собственность, отметил Плясунов.

«После достаточно ранних, либо, наоборот, "тяжеловесных" мер поддержки разрабатывают технологии. Потом наступает пора, когда, основываясь на этих технологиях, на возможностях уже созданных производств, может появляться много стартапов, небольших компаний, которые способны производить соответствующие продукты, выводить их на рынок. Меры поддержки "Сколково" как раз в первую очередь направлены на работу с такими компаниями», — сказал Максим Вакштейн, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований.

По словам Владимира Пучкова из «Сколково», предприниматели, которые обратились в инновационный центр за время работы акселератора, просили поддержать проекты в области микроэлектроники общей стоимостью около 3,5 млрд руб. По итогам рассмотрения заявок был поддержан 31 проект на сумму около 1 млрд руб.

Максимальный объем финансирования от «Сколково» — это 50 млн руб. При этом важно, что продукция должна быть коммерциализирована в течение срока действия проекта. Максимальный срок реализации проекта для предпринимателей составляет три года, из которых максимум два года отводится на НИОКР и год — на коммерциализацию. Проекту необходимо показать выручку не менее 30% от стоимости проекта, в качестве альтернативы можно вместо выручки привлечь инвестора. Это также будет являться целевым результатом, рассказал представитель «Сколково».

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«Важно сказать, что мы не только даем деньги, но также и оказываем всестороннюю нефинансовую поддержку компаниям, которые приходят в нашу программу. Такая поддержка заключается в организации для них выставочной деятельности, также мы помогаем получить доступ к различным технологиям, программному обеспечению, наладить взаимодействие с целевыми заказчиками», — сказал Владимир Пучков.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.