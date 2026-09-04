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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200564
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Пучков Владимир

СОБЫТИЯ


04.09.2026 В Новоуральске открылся первый на Урале учебный класс по промышленной автоматике для задач атомной отрасли 1
13.10.2023 МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга 2
24.11.2017 Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов» 1
28.04.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочную деятельность МЧС России 1
27.11.2014 Финансирование системы «112» сократят почти в 2 раза 1
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО 2
10.02.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями 1
18.08.2009 ГеоС1-М: GPS/ГЛОНАСС приёмник нового поколения 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Пучков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
С-Инновации 45 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 296 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 161 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
ЦРТ Инновации 71 1
Beorg - Биорг 131 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5749 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3969 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26446 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1410 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12931 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18426 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 388 1
Холодный старт - Перезагрузка 65 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23049 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4816 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11580 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 112 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10631 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13218 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 690 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9347 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12347 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17049 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 556 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1103 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5217 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9357 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2243 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7868 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4427 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 816 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1178 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 119 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 354 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2532 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14020 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
3GPP - LBS - Location Based Services 108 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 134 1
Apple iPhone 6 4861 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2465 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Вакштейн Максим 4 1
Левин Леонид 134 1
Никифоров Николай 1138 1
Володин Вячеслав 108 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Черногоров Андрей 65 1
Бортников Александр 31 1
Хлопонин Александр 8 1
Патрушев Николай 30 1
Плясунов Юрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167252 6
Россия - ЦФО - Курская область 762 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1084 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1099 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 756 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 511 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 156 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21828 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58046 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53776 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5658 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8877 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1748 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6816 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12375 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27469 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1387 1
POI - points of interest 173 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5128 1
Запугивание и шантаж 186 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2706 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 1
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