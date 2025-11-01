Разделы

МЧС РФ Государственная противопожарная служба МЧС России ВНИИПО ФГБУ НИИ противопожарной обороны АГПС ВО ФГБОУ Академия Государственной противопожарной службы

МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы

СОБЫТИЯ


01.11.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2025 года 1
05.12.2024 В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты 1
22.03.2024 В пермских школах «Ростелеком» собрал воедино действующие системы безопасности на базе отечественного ПО. 1
12.07.2022 «Росэлектроника» разработала систему фотовидеофиксации для подводных беспилотников 1
23.07.2021 Цифровизация пожарного надзора будет стоить России 3,8 миллиарда 1
22.12.2020 «Росэлектроника» начала выпуск устройств для предотвращения пожаров из-за неисправностей электропроводки 1
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux 3
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 3
04.10.2017 «Росэлектроника» представит новую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД 1
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке 2
18.01.2017 МТС обеспечит связью государственные и муниципальные структуры Красноярского края 2
29.09.2016 Петр Манин назначен техническим директором Autodesk в России и СНГ 1
28.04.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочную деятельность МЧС России 1
21.12.2015 В Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС создали виртуальный комплекс для обучения будущих спасателей 3
02.12.2015 VE Group построила центр виртуальной реальности в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России 1
03.02.2014 МТС обеспечит услугами связи более 1200 представителей государственных структур Омской области 1
16.12.2013 Министерство образования будет следить за школьниками с помощью видеокамер 1
31.05.2013 Auvix завершила проект по комплексному AV-оснащению Дежурно-диспетчерской службы в учебном центре МЧС в Москве 1
16.01.2013 МЧС закупит оборудование для модернизации федеральной автоматизированной системы централизованного оповещения на 25 млн руб. 1
08.10.2012 «Ростелеком» в Калининграде спроектирует новую региональную систему оповещения о ЧС 1
17.09.2012 УЦ «Микротест» обучил специалистов по информационной безопасности МЧС 1
18.01.2012 Учреждение противопожарной службы по Республике Башкортостан автоматизирует кадровый учет с помощью системы «Кадры» 1
25.12.2008 «Нанософт» представил продукт для проектирования СКУД/ОПС 1
28.04.2008 Спутники открыли закономерности пожаров на Дальнем Востоке 1
09.04.2008 ВНИИПО МЧС России закупает лицензионное ПО 3
21.03.2008 ВНИИПО МЧС России приобретет ИТ-оборудование 2
22.02.2008 ВНИИПО МЧС России требуется обслуживание «1С: Предприятия» 3
01.02.2008 ОГПС ГУ МЧС по ЯНАО понадобились услуги связи 2
22.01.2008 5 февраля откроется форум «Технологии безопасности» 1
29.10.2003 Питерские пожарные объявили конкурс на поставку сетевого оборудования 1
06.05.2002 Итоги выставки MIPS'2002 1
16.11.2001 Телефон 01 станет телефоном Единой государственной спасательной службы 1
08.08.2001 "КРОК" автоматизировала московскую пожарную часть N 2 1
09.11.2000 Компания "КРОК" внедрила комплекс автоматизации в одну из пожарных частей Москвы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 48

МЧС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10252 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1215 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13998 2
Ростех - Автоматика Концерн 1736 2
Крок - Croc 1814 2
БайкалИнформЦентр - Байкальский информационный центр 8 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 16 1
Модус-Н 1 1
Нанософт 108 1
Microsoft Corporation 25190 1
Softline - Софтлайн 3214 1
Autodesk 621 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2403 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Dassault Systemes 223 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 104 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 62 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Микротест 280 1
Nvidia Corp 3701 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 1
Auvix - Аувикс 21 1
Формула Безопасности 10 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
Медиалюкс 32 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 1
Schneider Electric 588 1
Honeywell 292 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 482 1
РОСИЗО ГМВЦ - Государственный музейно-выставочный центр 1 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Vizit 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 551 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1404 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3437 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5185 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12720 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 299 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 276 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5741 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 70 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2911 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6232 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1475 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1268 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2691 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 138 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 150 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 35 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 118 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
РГКУ УГПС Республики Марий Эл - Управление Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл 1 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 302 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1329 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33600 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72163 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56444 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12252 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22696 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8865 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4316 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12250 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12155 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1609 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11133 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1417 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6791 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11291 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26984 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16626 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3282 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9919 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4724 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8797 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4480 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31701 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12657 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25838 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28825 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1810 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1065 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6976 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14676 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21826 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25440 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 928 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12904 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 309 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 455 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
РГИС - Региональная геоинформационная система 17 1
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 32 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4849 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3420 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 2
Linux OS 10799 2
HP Scanjet 29 1
Honeywell Esser 4 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
Нанософт - nanoCAD 104 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1088 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1309 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 862 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
Microsoft Windows 16241 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 328 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 935 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5760 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 103 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 210 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 249 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 294 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 11 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
МТС Коммуникатор 31 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2406 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 340 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 1
Шойгу Сергей 91 2
Исхизова Александра 90 1
Коузова Елена 1 1
Калашников Альберт 1 1
Камышанский Сергей 1 1
Батмазов Виктор 1 1
Сыртланов Искандер 1 1
Петров Александр 19 1
Бадаев Максим 4 1
Путин Владимир 3326 1
Мылицын Роман 111 1
Семенов Алексей 84 1
Черногоров Андрей 65 1
Зыков Александр 11 1
Ливанов Дмитрий 57 1
Манин Петр 4 1
Кравцов Сергей 58 1
Морозова Анастасия 36 1
Хитрова Елена 12 1
Брыкин Арсений 56 1
Царегородцев Денис 1 1
Низомиддинов Олег 12 1
Андронов Алексей 28 1
Вигер Илья 7 1
Пучков Владимир 7 1
Киндер Виктор 3 1
Андрияки Сергей 1 1
Козаченко Дмитрий 1 1
Полищук Евгений 1 1
Марданов Альберт 2 1
Шпак Василий 256 1
Власов Алексей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 155294 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45406 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18430 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3146 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18038 2
Европа Восточная 3120 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1579 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1220 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 926 2
Европа 24587 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1847 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 988 1
Россия - УФО - Челябинская область 1369 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 740 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1044 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1329 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3159 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4236 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1290 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1623 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2909 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2644 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1380 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 884 1
Россия - СФО - Омская область 726 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1521 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1553 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1223 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 425 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 647 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 450 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 605 1
Россия - ДФО - Амурская область 831 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 429 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 763 1
Россия - ЦФО - Костромская область 431 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54556 24
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1323 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31536 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2980 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20164 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10452 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3680 3
Образование в России 2523 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50880 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5997 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5914 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 2
Видеокамера - Видеосъёмка 703 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1047 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3139 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4292 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4214 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5251 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6249 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 600 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4382 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5855 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6731 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2726 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1326 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1318 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 583 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1380 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1905 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1160 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4654 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 9 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1645 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5248 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2893 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2046 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8478 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
РИФ - Российский Интернет Форум 89 1
