В пермских школах «Ростелеком» собрал воедино действующие системы безопасности на базе отечественного ПО.

В Пермских учебных заведениях «Ростелеком» объединил действующие сервисы безопасности. Провайдер внедрил программно-аппаратные комплексы в школьные ИТ-системы. Пермь – одна из 22 территорий России, где программа по цифровизации учебных заведений работает в рамках пилотного проекта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Платформа установлена и работает в тестовом режиме в двух школах Перми. Решение объединило в один комплекс все сервисы, которые действовали разрозненно, что значительно сократило время реагирования и повысило уровень безопасности. Ранее, чтобы посмотреть изображение с камер видеонаблюдения, нужно было зайти в одну программу, а для открытия ворот – подключиться к другой.

Виктор Батмазов, министр территориальной безопасности Пермского края: «Введение единой системы безопасности в школах Прикамья сэкономит время службам быстрого реагирования. Как известно, в нашей работе скорость реакции может сохранить жизнь. При чрезвычайной ситуации сотрудники аварийно-спасательных формирований уже в дороге смогут ознакомиться с планом эвакуации, просмотреть, где и в каком состоянии находятся огнетушители в здании, подключиться к системе видеонаблюдения и увидеть, что происходит в реальном времени. Все эти функции помогут сотрудникам оперативных служб сформировать четкий план действий еще до приезда на объект».

Альберт Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: «Данный комплекс будет интегрирован в единую систему видеонаблюдения Пермского края, что позволит сотрудникам правоохранительных органов обнаруживать неблагонадежных лиц, пытающихся проникнуть на территорию школы и оперативно реагировать на инциденты».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы готовы предложить нашим партнерам отечественное программное обеспечение “Алькор-М”, которое соберет в один комплекс основные системы безопасности здания. Сейчас наши сотрудники ведут переговоры с министерством территориальной безопасности Пермского края о том, чтобы предоставить им доступ к программе. Это позволит мгновенно и автоматически информировать специальные службы реагирования о чрезвычайных ситуациях в зданиях, где установлен комплекс».

В планах министерства территориальной безопасности – подключить пилотное программное обеспечение к сервисам дежурно-диспетчерской службы исполнительных органов государственной власти региона, среди которых: гражданская защита Пермского края, единая дежурно-диспетчерская служба Перми и управление государственной противопожарной службы. Это позволит мгновенно и автоматически информировать экстренные службы реагирования о чрезвычайных ситуациях и возможных угрозах на объектах, где установлены комплексы.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.