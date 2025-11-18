Разделы

Манин Петр


СОБЫТИЯ


18.11.2025 «Нанософт» публикует открытый BIM-стандарт для строительного рынка 1
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей 1
27.08.2018 Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов 1
29.09.2016 Петр Манин назначен техническим директором Autodesk в России и СНГ 2
15.05.2015 ПСС реализовала для «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» методологию создания функциональных блоков пространственной диаграммы средствами Autodesk Revit 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Манин Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 621 4
Softline - Софтлайн 3234 1
Dassault Systemes 223 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
InfoWatch - Инфовотч 1084 1
Werfau - ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг 2 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 206 1
AECOM 10 1
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 344 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 427 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4046 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56751 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1558 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14761 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1517 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 305 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7549 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72515 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 681 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7015 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12967 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 456 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1029 1
Autodesk Revit 120 2
Autodesk AutoCAD 357 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 206 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
Клевцов Александр 15 1
Морозова Анастасия 36 1
Гудкова Ольга 1 1
Козаченко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18470 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5277 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6043 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10659 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 108 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31635 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2054 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6877 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1182 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 319 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 34 1
ВНИИ Галургии - Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии 2 1
