«Росэлектроника» разработала систему фотовидеофиксации для подводных беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал глубоководную систему фото- и видеосъемки для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов. Оборудование обеспечивает фиксацию окружающей обстановки в ходе научных исследований, геологической разведки на шельфе, антитеррористических и спасательных операций на глубине. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Система фотовидеофиксации, разработанная НИИ телевидения (входит в «Росэлектронику»), состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников, а также блока управления и обработки информации.

Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды. В состав комплекса входят два светодиодных светильника в герметичных корпусах, обеспечивающие ближнее и дальнее освещение. В устройствах реализовано автоматическое управление световым потоком в зависимости от степени прозрачности воды. За счет применения импульсной системы освещения приборы имеют высокую энергоэффективность.

«Система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных. Сейчас проводятся госиспытания оборудования в составе автономного необитаемого подводного аппарата “Риф”. Также комплекс установлен на буксировщике для водолазов “Фактор”. Он помогает увеличить полезное время пребывания под водой, а собранная информация позволяет оперативно принимать решения на месте событий», - сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Семенов.

Буксировщик водолаза «Фактор», изготовленный по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, при массе 29 кг способен буксировать до двух тонн груза и развивать скорость до 3,5 узла. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.

Малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат «Риф» создан Концерном «НПО «Аврора». Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов. Литий-железофосфатная аккумуляторная батарея обеспечивает до шести часов автономной работы аппарата.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.