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Vizit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.08.2024 «Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома 1
13.12.2022 «Ситилинк» запустил услуги для бизнеса по установке СКУД и систем видеонаблюдения 1
16.01.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Предприятие» на ООО «БС» 1
06.05.2002 Итоги выставки MIPS'2002 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Vizit и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 89 2
Модус-Н 1 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Smartec 166 1
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 66 1
9491 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4567 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6153 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2190 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 608 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4182 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4339 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1714 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2640 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1385 1
Аксессуары 4248 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5187 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1573 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7331 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4169 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5008 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 204 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 476 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2209 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 502 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
Власов Иван 54 1
Максимова Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24899 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1575 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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