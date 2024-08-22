«Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома

Компания «Философт», разработчик решений для умного дома, объявила о новой интеграции с известным производителем систем безопасности – компанией Vizit. В рамках этого сотрудничества «Философт» внедряет электромагнитные замки Vizit в свои проекты по созданию умных жилых комплексов.

Электромагнитные замки Vizit обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности, что делает их подходящим решением для современных жилых комплексов. Эти замки работают на основе электромагнитного принципа, что позволяет обеспечить мгновенное закрытие и открытие дверей. В компании отдали предпочтение этой модели замка из-за многолетней хорошей репутации фирмы-производителя и отказоустойчивости продукта. Качество и безопасность продукции Vizit ежегодно подтверждаются сертификатами систем качества СЄ (Евросоюз), РСТ (Россия). Продукция работает в широком диапазоне температур ( -40°С до +45°С), что немаловажно в наших климатических условиях.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам самые современные и безопасные решения для их домов, – сказал Иван Власов, директор компании «Философт», – сотрудничество с Vizit позволяет нам предложить надежные и проверенные временем технологии, которые делают жизнь наших клиентов более комфортной и безопасной».

Компания «Философт» продолжает развивать свои решения для умного дома, внедряя новые технологии и улучшая пользовательский опыт.