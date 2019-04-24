Черногоров Андрей

Курганская область будет развивать умное земледелие с технологиями Cognitive 1

Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области 1

Cognitive Technologies открыла офис Тюменском регионе 2

Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования 3

Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году 3

Cognitive Technologies выяснит будущее беспилотных автомобилей у граждан России и США 1

Cognitive Technologies в составе OpenPower Foundation примет участие в разработке общемирового стандарта ПО для беспилотного автотранспорта 2

Депутаты хотят принудить госорганы закупать СПО 2

Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 3

Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля 2

Cognitive Technologies представила прототип системы управления складом для ВС РФ 1

Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС 1

Cognitive Technologies автоматизировала деятельность Комитета госзакупок Ставропольского края 1

Cognitive Technologies разработает открытое ПО для создания нового поколения карт для беспилотников 2

Cognitive Technologies автоматизировала закупочную деятельность МЧС России 1

Депутаты и силовики задумали пустить беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования 1

Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1

Cognitive Technologies нашла себе нового гендиректора в Госдуме и Газпромбанке 3