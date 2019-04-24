Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Черногоров Андрей


24.04.2019 Курганская область будет развивать умное земледелие с технологиями Cognitive 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 1
03.09.2018 УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат» 1
24.07.2018 Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области 1
05.06.2018 В Тюмени наладят производство ИИ-решений для «умных» городов 1
21.05.2018 Cognitive внедрила управление научно-техническими проектами в НИТУ МИСиС 2
15.11.2017 Cognitive Technologies открыла офис Тюменском регионе 2
06.10.2017 Cognitive Technologies внедряет IoT-решение в сельское хозяйство 1
21.08.2017 Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде 3
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования 3
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году 3
09.02.2017 Cognitive Technologies выяснила, каким, по мнению россиян и американцев, должен быть беспилотный автомобиль 1
11.01.2017 Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть» 2
14.12.2016 Cognitive Technologies выяснит будущее беспилотных автомобилей у граждан России и США 1
14.11.2016 Cognitive Technologies в составе OpenPower Foundation примет участие в разработке общемирового стандарта ПО для беспилотного автотранспорта 2
07.10.2016 Депутаты хотят принудить госорганы закупать СПО 2
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 3
26.09.2016 Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля 2
13.09.2016 Cognitive Technologies представила прототип системы управления складом для ВС РФ 1
12.09.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС 1
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами 1
15.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти» 1
07.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала деятельность Комитета госзакупок Ставропольского края 1
01.06.2016 В проект Cognitive Technologies в «Иннополисе» будет вложено 0,8 млрд руб. 2
23.05.2016 Cognitive Technologies протестировала систему «КогнитивЛот» на аппаратной платформе Inspur 1
17.05.2016 Cognitive Technologies адаптирует СЭД «Е1 Евфрат» под нужды электроэнергетических компаний 1
12.05.2016 Cognitive Technologies разработает открытое ПО для создания нового поколения карт для беспилотников 2
12.05.2016 Cognitive Technologies выпустила первую версию «Корпоративного интернет-магазина малых закупок» 3
28.04.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочную деятельность МЧС России 1
31.03.2016 Депутаты и силовики задумали пустить беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования 1
16.03.2016 Выручка Cognitive Technologies в 2015 г. выросла на 18% 3
25.02.2016 «Е1 Евфрат» включена в реестр отечественного ПО 1
25.11.2015 Cognitive Technologies выпустила бета-версию мобильного приложения «Е1 Евфрат» с искусственным интеллектом 2
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 3
18.09.2015 Госдума пишет новый «закон об СПО» 3
16.06.2015 Cognitive Technologies нашла себе нового гендиректора в Госдуме и Газпромбанке 3
20.04.2015 Доля госзакупок у СМБ может увеличиться до 25% 2
05.02.2015 Андрей Черногоров: В 2014 г. госкорпорации закупили на 53% больше решений западных вендоров 7
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 2

Публикаций - 62, упоминаний - 118

Черногоров Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 6
IBM 3551 5
SAP SE 3216 5
Microsoft Corporation 11127 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Google LLC 7161 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Амтел-Сервис 34 2
АйТи 752 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Cisco Systems 2049 2
Ланит Интеграция 101 1
Verysell - Верисел 91 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Nvidia Corp 2030 1
Прогноз 197 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Крок 1221 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 22
Газпромбанк - ГПБ 693 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Россети ПАО 168 1
Tesla Motors 241 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Мослифт АО 5 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Правительство РФ 2207 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
OpenStack 347 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 2 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 9
Linux OS 4267 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 2 1
Inspur NF - серия серверов 2 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 1
ReactOS 9 1
Cognitive Нейронный город 2 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Java - Язык программирования 1178 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Windows 854 1
SAP Ariba 71 1
Alfresco 114 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Apple iPad 3263 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple macOS X 904 1
Microsoft SQL Server 797 1
Ускова Ольга 128 3
Смирнов Алексей 142 3
Новиков Дмитрий 27 3
Путин Владимир 1828 2
Силуанов Антон 52 1
Василенко Александр 64 1
Браверман Александр 5 1
Потапенко Михаил 42 1
Панокин Николай 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Чепа Алексей 2 1
Решетков Александр 5 1
Шмулевич Марк 79 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа 3774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Владивосток 866 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Тюменская область 584 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TAdviser Report 6 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766579, в очереди разбора - 670264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще