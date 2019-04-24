Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Черногоров Андрей
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Публикаций - 62, упоминаний - 118
Черногоров Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 6
|IBM 3551 5
|SAP SE 3216 5
|Microsoft Corporation 11127 5
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
|Google LLC 7161 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|Амтел-Сервис 34 2
|АйТи 752 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
|Cisco Systems 2049 2
|Ланит Интеграция 101 1
|Verysell - Верисел 91 1
|Mirantis - Мирантис 21 1
|Nvidia Corp 2030 1
|Прогноз 197 1
|Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
|Крок 1221 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|Jolla - Sailfish Holding 58 1
|Docsvision - ДоксВижн 778 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
|Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
|Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 22
|Газпромбанк - ГПБ 693 12
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|Россети ПАО 168 1
|Tesla Motors 241 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Мослифт АО 5 1
|РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Ускова Ольга 128 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Новиков Дмитрий 27 3
|Путин Владимир 1828 2
|Силуанов Антон 52 1
|Василенко Александр 64 1
|Браверман Александр 5 1
|Потапенко Михаил 42 1
|Панокин Николай 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Чепа Алексей 2 1
|Решетков Александр 5 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Макаров Станислав 111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766579, в очереди разбора - 670264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766579, в очереди разбора - 670264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru