Bidzaar Бидзаар

1С - Bidzaar - Бидзаар

Компания Bidzaar является облачным сервисом для планирования закупок, поиска, квалификации и проведения тендеров среди контрагентов – юридических лиц.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 19 дел, на cумму 817 846 ₽*

Судебные дела (19) на сумму 817 846 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 817 846 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ 1
14.05.2024 Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам 1
17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1
01.03.2024 Основатель «Еаптека» проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения Kampus 1
08.08.2023 «1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест» 1
17.11.2022 «1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar 1
30.08.2022 Оператор разогнался: как Tele2 ускорила свои закупки на 26% 1
15.06.2022 Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

1С и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3080 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9128 2
SAP SE 5410 2
8820 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 2
Ланит - Норбит - Norbit 398 2
Ростелеком 10227 1
МегаФон 9717 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 691 1
1С-Битрикс - Bitrix 613 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
1С-Рарус 927 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 367 1
KAMPUS - Теории от практиков 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2238 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 254 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 37 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1585 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 637 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 71 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 10 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Инвитро - Invitro 73 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 1
Сбер - Еаптека 36 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 261 1
Макфа - Makfa 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1331 1
Вкусно — и точка 27 1
Сбер - Сбер А 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5148 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 7
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1060 6
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 678 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2379 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4367 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22644 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13199 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4831 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11199 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13229 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1505 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2719 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 893 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3927 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3357 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5875 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4500 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1180 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2614 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2775 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1313 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 577 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7164 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 718 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 247 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1383 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 402 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 378 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2360 1
Управляемость - Manageability 1886 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 145 1
Zero-code - Zero coding - Зерокодинг 16 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 3 2
Ланит - Норбит - Norbit SRM - Norbit Supplier Relationship Management 8 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1302 1
1С:ERP Управление предприятием 679 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 33 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3409 1
SAP Ariba 299 1
Qsoft amoCRM 123 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 914 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 283 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 196 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1190 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 169 1
Черногоров Андрей 65 2
Калганов Игорь 53 1
Нуралиев Борис 293 1
Михайлов Евгений 18 1
Гнатко Роман 14 1
Буздалин Антон 6 1
Макова Надежда 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 5
Германия - Федеративная Республика 12891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7987 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3214 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 56 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9938 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 387 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5261 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6584 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 118 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2902 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3327 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2698 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1172 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
Аудит - аудиторский услуги 3002 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8168 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2112 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 1
Visionary - Визионер - Визионерство 124 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3697 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
