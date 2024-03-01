Основатель «Еаптека» проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения Kampus

Антон Буздалин, инвестор и основатель «Еаптека» приобрел 23% в компании «Теории от практиков», развивающей инновационное решение для автоматизации адаптации, оценки и обучения сотрудников. Сумма сделки не раскрывается. Об этом CNews сообщили представители Kampus.

Платформа Kampus предлагает бизнесу новый эффективный подход к системному развитию команд с фокусом на активную роль пользователя и социальное обучение. Встроенная база готовых материалов позволяет клиентам Kampus существенно экономить бюджет. Благодаря внедрению платформы уже более 50 компаний повысили вовлеченность сотрудников, сократили затраты на рутинные задачи и снизили текучесть.

За два года с момента запуска платформы команда показала четырехкратный рост выручки и ключевых показателей. В сентябре 2023 г. был завершен первый инвестиционный раунд, в рамках которого 12% доли Kampus были приобретены венчурным инвестиционным фондом «Билайн». Инвестиции будут направлены на сохранение темпов роста и усиление команд разработки и методической поддержки клиентов.

Антон Буздалин, инвестор и основатель «Еаптека»: «Kampus – лучшее решение в сегменте автоматизации корпоративного обучения, в которое стоит инвестировать. У проекта есть все предпосылки стать стандартом отрасли: визионер-основатель с правильным подходом к развитию, сильный состав инвесторов, довольные крупные корпоративные клиенты, качество продукта, подтвержденное цифрами и экспертами. На примере моих компаний я убедился в пользе KAMPUS и верю, что ближайшее время фокус на обучение сотрудников будет у всех средних и крупных компаний. Именно поэтому принял решение войти в команду Kampus не только в качестве финансового инвестора, но и активного амбассадора корпоративного обучения».

Надежда Макова, основатель и управляющий партнер LXP платформы Kampus: «Вовлеченный инвестор с опытом запуска технологических решений, которые меняют отдельные индустрии — огромная ценность и усиление для нашей команды и продукта. Антон Буздалин активно участвует в процессах и оказывает нам экспертную поддержку, что позволяет быстро достигать бизнес-результатов. Эта сделка важный шаг, который приближает нашу компанию к главной цели — когда Kampus будет в каждом офисе каждой компании, нацеленной на прогресс».

Релиз платформы Kampus состоялся в марте 2021 г., среди клиентов более 50 компаний, в числе которых X5 Group, Группа «Cамолет», Газпром-Медиа Холдинг, Банк Точка, Mitsubishi Electric, Школа управления «Сколково», «Вкусно и точка», UDS Group, «РТ Лабс», OTC Pharm, «СберСервис», «Макфа» и др. По состоянию на начало февраля количество пользователей достигло 200 тыс. Платформа Kampus входит в единый реестр российского ПО, имеет аккредитацию ИТ-компании.

Антон Буздалин — основатель «Еаптека», венчурный инвестор и предприниматель. Развивает образовательный проект Step by Step. Сооснователь сервиса автоматизации закупок для бизнеса Bidzaar.