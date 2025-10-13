Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Маркетплейс Ozon устанавливает на всех складах системы, позволяющие записывать видео и передавать их в дата-центры. В компании утверждают, что усиливают безопасность на своих логистический объектах, «включая защищенность работников складов». Эксперты считают, что следующим шагом станет внедрение «компьютерного зрения». А глава агентства продавцов на маркетплейсах Prof Commerce Дмитрий Спицын ожидает, что доступ к видеоархивам смогут получить и селлеры, потерявшие контроль над товарами.

Ozon закупает десятки серверов

Маркетплейс Ozon (ООО «Интернет решения») в октябре 2025 г. объявил о закупке 75 серверов Videolog (XFusionServer 1288H V6) для внедрения системы передачи всех видеоархивов с объектов в дата-центры, узнал CNews. Закупочная документация размещена в системе Bidzaar.

«До конца 2025 г. планируем установить Videolog на порядка 60 складах (сейчас система работает на 30)», — рассказали CNews в пресс-службе Ozon. По данным «Базы знаний» Ozon, в составе компании около 60 складов, куда продавцы могут доставить свои товары, а всего — 200 складов.

В Ozon пояснили, что под понятием Videolog подразумевают серверы для видеонаблюдения (запись и хранение видео с камер).



По словам представителя маркетплейса, с помощью серверов, поддерживающих передачу видео в архивы, компания повышает безопасность на своих логистический объектах, «включая защищенность работников складов».

«Серверы позволяют нам организовать передачу видеоархивов с логистического объекта в наши дата-центры. Таким образом мы обеспечиваем сохранность видеоархивов со складов — они хранятся как в дата-центрах, так и на самих складах», — пояснили в пресс-службе Ozon.

Жалобы на происходящее на складах

В сентябре 2025 г. продавцы заявляли, что теряют контроль над товарами, которые поступают в логистические центры Ozon. Один из них указывал изданию «Ведомостям», что его товары становятся «заложниками на складах». Особенно уязвимы штучные, дорогие, хрупкие предметы, которые часто портятся или теряются при возврате.

В августе 2025 г. на складах Ozon возник логистический коллапс, писал CNews. Стало появляться очень много неразобранных коробок, новые не принимались, а старые не вывозились. Некоторые водители ждали разгрузки по пять дней.

Ozon.ru Все видео со складов Ozon будут храниться в дата-центрах компании

Также в июне 2025 г. маркетплейсу не удалось доказать в суде, что к возгоранию привели действия девелопера «Ориентир Запад 1». Суд отклонил иск на 4,5 млрд руб. в июне 2025 г. Тогда юристы отмечали, что отказ в иске мог быть вызван недостаточными доказательствами вины арендодателя в нарушении правил пожарной безопасности в период эксплуатации. Большинство складов Ozon построены по системе, когда объект строится по заказу, но не выкупается маркетплейсом, а берется в аренду.

Данные не уничтожить

«Пожар, затопление, кража или просто выход из строя оборудования на месте приведет к безвозвратной потере всех записей, если они хранятся только локально. Централизованный архив в дата-центре гарантирует сохранность данных и их доступность для расследования любых инцидентов из головного офиса, без физического доступа к складу», — пояснил CNews директор по развитию бизнеса Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Александр Благодарнов.

Данная система должна помочь минимизировать риски уничтожения доказательств хищений или прогулов, считает управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. Кроме того, такие данные принимают суды.

«Уничтожить данные локально гораздо проще, чем из облачного хранилища. Объективные данные из видеоархивов, передаваемые фактически в режиме онлайн в дата-центры, буду способствовать и принятию таких доказательств в судах, а также при обращении в правоохранительные органы. Будет проще доказать факт совершения того или иного действия и установить лицо, которое его совершило», — считает юрист.

Следующий шаг — обработка ИИ

Хранение видео в дата-центрах могут уберечь компанию от многих неприятностей, считает управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко. Эксперт предполагает, что в дата-центрах Ozon будет не только хранить, но и обрабатывать архивы.

«Можно снизить и кражи, и подмену товаров, повысить эффективность работы сотрудников. Сейчас нет смысла в ручную смотреть видео с камер. Все делает искусственный интеллект. Будет видно, как работает или не работает сотрудник. Будет легче раскрыть преступления и повысить эффективность работы», — считает Головченко.

Технический директор Metamentor Михаил Шмонов добавляет, что Ozon в дальнейшем может применять искусственный интеллект для анализа видео, чтобы выявлять выявлять аномалии, детектировать аварии и оптимизировать простои.

Владелец агентства селлеров Prof Commerce Дмитрий Спицын также отмечает плюсы системы, но указывает и на недостаток. По его словам, пока по запросу селлера получить доступ к этим данным через поддержку невозможно — эта информация находится под контролем самой компании.

«Вероятно, доступ к видеозаписям можно будет получить через судебные процедуры, при условии, что это соответствует интересам Ozon, — говорит эксперт. Но в любом случае селлеры приветствуют внедрение таких систем, они повысят эффективность работы с товаром, но и ожидают, что будет больше возможностей получать записи в досудебном порядке».