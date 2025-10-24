Получите все материалы CNews по ключевому слову
Благодарнов Александр
СОБЫТИЯ
|24.10.2025
|Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера 1
|13.10.2025
|Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ 1
Благодарнов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1613 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 436 1
|Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1393 1
|AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 225 1
|Microsoft Windows 16258 1
|Бойко Алексей 93 1
|Кулешов Александр 28 1
|Лаконцев Дмитрий 24 1
|Шмонов Михаил 3 1
|Варшавский Владислав 3 1
|Головченко Алексей 6 1
|Девяткин Евгений 4 1
|Спицын Дмитрий 3 1
|Ведомости 1205 2
|РИА Новости 975 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.