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Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Группа «Т1» и разработчик программного обеспечения компания «Когнитив» (разработчик ПО «Е1-Закупки»), подписали стратегическое партнерское. Целью сотрудничества компаний станет совместное распространение и внедрение на отечественном рынке программного решения для управления закупками.

Созданная система относится к классу SRM-решений (Supplier Relationship Management, управление взаимоотношениями с поставщиками) и ориентирована на компании уровня Enterprise, годовой оборот которых превышает 30-50 млрд руб. Продукт позволяет автоматизировать весь цикл проведения закупочных процедур (от потребности до исполнения контракта), упростить и оптимизировать существующие процессы взаимодействия с поставщиками, а также исключить факторы, замедляющие бизнес-процессы. Платформа предоставляет готовые наборы отчетов и дашбордов, необходимых в соответствии с требованиями 223-ФЗ, поддержку холдинговых и филиальных структур, готовые интеграции с внешними системами: ЕИС, ЕАИСТ, ЕЭТП, «ТЭК-Торг», «Сбер А», Bidzaar, «1С ERP». Система включена в реестр отечественного ПО и реализована на открытом стеке технологий.

Решение обеспечивает для клиента: снижение сроков закупки на 30%; сокращение трудозатрат на 20%; экономию закупочного бюджета на 15%.

«На закупки приходится от 40 до 60% расходов крупных компаний, это порядка 40 трлн руб. в целом по экономике. Сегодня крупнейшие структуры зависят в своей автоматизации от импортных решений, зачастую прошлого технологического поколения. Сегодня мы готовы представить российскую альтернативу, превосходящую по своим возможностям. Одной из ключевых особенностей нашего продукта является скорость внедрения. Наш опыт автоматизации закупок в таких крупнейших структурах, как «Теле2», «Ростелеком» и «Россети» показывает, что реалистичный срок внедрения может составлять менее 6 месяцев. Я считаю, что совместно с группой «Т1» мы сможем кратно увеличить оборот продаж и внедрения, и обеспечить ускоренное замещение рискованных и устаревших разработок», – отметил Андрей Черногоров, генеральный директор компании «Когнитив».

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Безопасность

«Опыт работы группы «Т1» с крупными холдингами позволил отразить в новой системе все потребности наших заказчиков, возникающие в ходе закупочных процедур. По своим характеристикам платформа соответствует лучшим международным аналогам, при этом максимально ориентирована на отечественного потребителя с его спецификой работы. Решение протестировано и уже используется представителями российского финансового бизнеса, доказав свою высокую эффективность», – сказал Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

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