Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минобороны РФ Гарнизон АО Оборонсервис Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 22
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шойгу Сергей 92 3
|Давыдов Александр 54 3
|Сердюков Анатолий 84 3
|Путин Владимир 3451 2
|Головин Дмитрий 49 2
|Морозов Сергей 61 2
|Терехов Александр 16 2
|Тамодин Николай 49 2
|Козлов Михаил 181 2
|Васильев Дмитрий 75 2
|Осипов Олег 26 2
|Варев Александр 17 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Дурыгин Виктор 10 2
|Тимофеев Илья 10 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Канаев Евгений 7 2
|Грунтов Антон 8 2
|Рылов Сергей 8 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Панфилов Виталий 4 2
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Сиротина Татьяна 2 2
|Кузнецов Игорь 22 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Суханова Екатерина 2 2
|Найденов Борис 2 2
|Большаков Владимир 2 2
|Мавлютов Альберт 4 2
|Деркач Вячеслав 2 2
|Плетнев Олег 2 2
|Нижников Михаил 2 2
|Муха Николай 2 2
|Поросков Николай 1 1
|Форсов Георгий 1 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 602 1
|Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.