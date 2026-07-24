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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минобороны РФ Гарнизон АО Оборонсервис Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта 2
28.08.2024 «Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 1
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 3
24.03.2017 ИТ-«дочка» Минобороны выбила из «мамы» многомиллионный долг 1
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
29.04.2016 «Ассоциация директоров по закупкам» готова стать центром компетенций для закупочной отрасли 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 2
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1
10.04.2013 Топ-менеджеров «Ангстрема» арестовали за кражу денег у компании 1
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 3
01.02.2013 «Воентелеком» отрицает конспирологию в гибели своего топ-менеджера 1
08.11.2007 КАС «Бизнес Люкс» помогает АВИСМА вести складской учет 1
15.08.2006 В АВИСМА внедрена подсистема "Бухгалтерский учет" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 6
Huawei 4656 4
Ростелеком 10920 2
Cisco Systems 5367 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 155 2
Компьютер НПО 73 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 494 1
Dell EMC 5176 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3449 1
Microsoft Corporation 25751 1
Apple Inc 13119 1
Dell Technologies - Dell Computer 2218 1
Intel Corporation 12799 1
Softline - Софтлайн 3725 1
HP Inc. 5880 1
ZTE Corporation 800 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1268 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 1
Ангстрем НПО 33 1
Supermicro 135 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
АйКомИнвест 22 1
СиС - Системы и связь 11 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 1
Инфострой - Infostroy 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1121 3
Почта России ПАО 2363 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 369 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
DuPont - Дюпон 101 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
ВСМПО-АВИСМА - Авитранс 2 1
Газпром ПАО 1490 1
Альфа-Банк 1971 1
Hyundai Motor Company 433 1
Boeing 1031 1
ПСБ - Промсвязьбанк 958 1
Airbus Group - Airbus Industries 248 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 211 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 98 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 219 1
Мослифт АО 6 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 70 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Росспиртпром 3 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
Росспиртпром ФГУП 1 1
Трансинжстрой 5 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13749 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Судебная власть - Judicial power 2490 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Мосгортранс ГУП 138 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
МФЦ-112 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5955 2
Минобороны РФ - ГУОВ - Главное управление обустройства войск 4 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3638 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3579 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1162 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6528 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5418 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4942 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 437 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1537 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10636 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26690 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22515 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 996 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28193 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8685 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3801 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13914 1
Microsoft Windows 16860 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3552 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 2
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 2
Linux OS 11502 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1791 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1756 1
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 1
Шойгу Сергей 92 3
Давыдов Александр 54 3
Сердюков Анатолий 84 3
Путин Владимир 3451 2
Головин Дмитрий 49 2
Морозов Сергей 61 2
Терехов Александр 16 2
Тамодин Николай 49 2
Козлов Михаил 181 2
Васильев Дмитрий 75 2
Осипов Олег 26 2
Варев Александр 17 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 10 2
Тимофеев Илья 10 2
Малярчук Юрий 8 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Грунтов Антон 8 2
Рылов Сергей 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Панфилов Виталий 4 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Сиротина Татьяна 2 2
Кузнецов Игорь 22 2
Мальцев Игорь 2 2
Суханова Екатерина 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Деркач Вячеслав 2 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Муха Николай 2 2
Поросков Николай 1 1
Форсов Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19485 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 2
Беларусь - Белоруссия 6278 2
Европа Восточная 3138 2
Япония 13788 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 1
Россия - ЮФО - Севастополь 612 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3567 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2284 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1079 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 908 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1310 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 789 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 319 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 228 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 970 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 58 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21556 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 440 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8206 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8799 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3142 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11611 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6577 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3949 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6712 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3772 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6562 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7504 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 724 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2387 2
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 46 1
Образование в России 2784 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8049 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 951 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 666 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 232 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 748 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5751 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5561 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3020 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 211 1
Экономический эффект 1335 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 446 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1320 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 410 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2378 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 602 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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