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Ангстрем НПО



24.12.2024 Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны 1
30.09.2024 Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком 2
21.04.2023 В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА 1
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 2
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов 5
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 2
19.12.2018 ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 3
04.10.2018 Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов» 2
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» 2
24.08.2016 На «Ангстреме» прошли обыски из-за кражи денег Минобороны 1
19.10.2015 Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу» 1
20.03.2014 В охранных мероприятиях в Сочи использовались радиостанции Р-187П1 1
12.04.2013 «Ангстрем» требует освободить арестованных менеджеров. Видео обыска 1
10.04.2013 Топ-менеджеров «Ангстрема» арестовали за кражу денег у компании 1
31.10.2012 IBM и «Ангстрем» будут совместно развивать технологические инновации 2
31.10.2012 "Ангстрем" приобрел у IBM технологию для выпуска 90-нм чипов 1
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы» 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
08.06.2011 Рейман объявил себя акционером «Ангстрема» 3

Публикаций - 20, упоминаний - 34

Ангстрем НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 20
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Ангстрем-М 30 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 3
Питерская группа связистов 434 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
АФК Система ПАО 1797 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Рамэк-ВС 92 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
8213 1
Acronis - Акронис 448 1
Huawei 3933 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Odin 30 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Ruteq - Рутек 28 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 6
Контрактфинансгрупп МФО 14 3
Runica Investments 11 3
Ангстрем Инвест 13 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
Коал Трейдинг 3 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Альтернатива Капитал 14 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Runa Capital 158 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
NGI Fund 35 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Unsplash 764 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
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