Ангстрем НПО
Ангстрем НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 3
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
|Рейман Леонид 1049 10
|Бочаров Алексей 13 4
|Таболкин Алексей 8 4
|Сердюков Анатолий 83 4
|Зотов Игорь 5 3
|Алексеев Антон 32 3
|Веремеенко Сергей 13 3
|Переверзев Николай 8 3
|Рубанов Владимир 75 2
|Рогозин Дмитрий 100 2
|Бровман Григорий 6 2
|Путин Владимир 3171 1
|Васильев Владислав 58 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Черников Алексей 53 1
|Якунин Александр 49 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Богданов Александр 20 1
|Колесников Олег 20 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Филиппов Кирилл 21 1
|Юргенс Игорь 5 1
|Цуприк Григорий 6 1
|Куликов Сергей 29 1
|Литвинов Алексей 1 1
|Покровский Иван 118 1
|Дианов Алексей 17 1
|Сухопаров Анатолий 18 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Ким Александр 41 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Черный Михаил 6 1
|Известия ИД 624 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Ведомости 996 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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