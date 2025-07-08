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Кутахов Павел


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кутахов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 13 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Ангстрем НПО 25 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7147 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2928 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8795 1
Главбух 12 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1039 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2020 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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