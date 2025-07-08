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Савицкий Олег


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
18.07.2023 Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома» 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 1
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 1
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты 1
24.03.2017 ИТ-«дочка» Минобороны выбила из «мамы» многомиллионный долг 1
04.12.2014 «Mary Kay, Россия» внедрила систему отслеживания и анализа сроков доставки на платформе MS MDS 1
21.11.2008 Армия обещает России 3G-проблемы 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Савицкий Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 8
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 123 3
Edelweiss - Эдельвейс 59 3
Supermicro 121 3
МегаФон 9400 2
Ниеншанц 122 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 1
Ростелеком 10023 1
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Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Dr.Web - Доктор Веб 1264 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
ДиалогНаука 256 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Инвитро - Invitro 71 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Верный - торговая сеть 297 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 6
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6508 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 3
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9324 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 799 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10264 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3439 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1455 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 330 1
Образование в России 2407 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 203 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2010 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1034 2
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Фонтанка 31 1
NEWSru.com 229 1
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