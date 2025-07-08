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Савицкий Олег
УПОМИНАНИЯ
Савицкий Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
|Инвитро - Invitro 71 1
|Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
|Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
|Верный - торговая сеть 297 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
|Давыдов Александр 50 7
|Семилетов Дмитрий 7 6
|Жилков Евгений 6 5
|Тамодин Николай 47 4
|Старовойтов Денис 5 4
|Давыдова Ольга 4 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Смирнов Павел 45 3
|Ильина Татьяна 3 2
|Оглоблин Александр 2 1
|Щербаков Андрей 7 1
|Кусков Денис 221 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Харламова Ольга 5 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Касперский Евгений 326 1
|Махонов Александр 31 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Чернов Андрей 3 1
|Мардер Наум 116 1
|Носик Антон 106 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Калинов Константин 7 1
|Бардин Валерий 8 1
|Степанов Павел 28 1
|Зинченко Антон 4 1
|Сухарев Сергей 11 1
|Глухов Александр 4 1
|Курышева Наталья 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
|Рустелеком ТК 304 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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