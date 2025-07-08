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Ильина Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Ильина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
|Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 2
|Supermicro 121 1
|Edelweiss - Эдельвейс 59 1
|Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 123 1
|Савицкий Олег 11 2
|Семилетов Дмитрий 7 2
|Давыдов Александр 50 2
|Тамодин Николай 47 1
|Глухов Александр 4 1
|Курышева Наталья 1 1
|Смирнов Павел 45 1
|Давыдова Ольга 4 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 1
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