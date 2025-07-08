Получите все материалы CNews по ключевому слову
Арсланов Халиль
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 3
Арсланов Халиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
|Якушев Сергей 20 1
|Савицкий Олег 11 1
|Морозов Игорь 50 1
|Ильина Татьяна 3 1
|Семилетов Дмитрий 7 1
|Яковлев Игорь 19 1
|Высоков Алексей 4 1
|Гришина Елена 3 1
|Кутахов Павел 1 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Давыдов Александр 50 1
|Сердюков Анатолий 84 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.