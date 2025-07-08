Разделы

Арсланов Халиль


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Арсланов Халиль и организации, системы, технологии, персоны:

Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 13 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 452 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3270 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Ангстрем НПО 25 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6541 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25128 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 1
Якушев Сергей 20 1
Савицкий Олег 11 1
Морозов Игорь 50 1
Ильина Татьяна 3 1
Семилетов Дмитрий 7 1
Яковлев Игорь 19 1
Высоков Алексей 4 1
Гришина Елена 3 1
Кутахов Павел 1 1
Рейман Леонид 1053 1
Давыдов Александр 50 1
Сердюков Анатолий 84 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 878 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1577 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 737 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 642 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7174 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2940 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8803 1
Главбух 12 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1053 1
