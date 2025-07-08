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Роскосмос РКС ЯРЗ Ярославский радиозавод ПАО

Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО

ПАО «Ярославский радиозавод» – один из участников российского рынка по производству радиоэлектронной аппаратуры и профессиональных средств связи различного назначения. Завод обладает опытом изготовления, регулировки и испытаний бортовой аппаратуры космического назначения. Основан в 1915 году. С 70-х годов прошлого века предприятие Роскосмоса производит бортовую аппаратуру связи и навигации для отечественных космических аппаратов, а также наземную спутниковую аппаратуру связи. С 2005 г завод начал выпуск аппаратуры для системы ГЛОНАСС и ретрансляторов для спутников связи.

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 4
19.10.2016 Объединённая цифровая система связи появится в российской армии к 2020 1
25.08.2014 «Ростех» передал под управление в ОПК пять предприятий 1
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
06.12.2011 АФК «Система» поможет «Сколково» деньгами и инноваторами 1
03.02.2011 АФК «Система» и «Банк Москвы» создали СП для работы на рынке ГЛОНАСС 1
07.04.2010 Средства связи для Минобороны РФ на 867 млн руб.: итоги тендера 2
31.03.2010 Минобороны России закупит средства связи на 160 млн руб.: итоги тендера 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Роскосмос РКС и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 4
РТИ 146 4
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3261 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1516 3
Планета ОКБ 4 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 48 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 2
Ростех - Радиозавод 68 2
К-Технологии - Саранский телевизионный завод 6 2
РТИ Системы - МТУ Сатурн 5 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 118 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Волна НПО Завод 1 1
Элеконд 5 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
SAP SE 5350 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Microsoft Corporation 24925 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
Ростелеком 10023 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
МегаФон 9400 1
8551 1
Oracle Corporation 6770 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
Альфа-Банк 1804 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Связной ГК 1375 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 4
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