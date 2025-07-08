Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО

ПАО «Ярославский радиозавод» – один из участников российского рынка по производству радиоэлектронной аппаратуры и профессиональных средств связи различного назначения. Завод обладает опытом изготовления, регулировки и испытаний бортовой аппаратуры космического назначения. Основан в 1915 году. С 70-х годов прошлого века предприятие Роскосмоса производит бортовую аппаратуру связи и навигации для отечественных космических аппаратов, а также наземную спутниковую аппаратуру связи. С 2005 г завод начал выпуск аппаратуры для системы ГЛОНАСС и ретрансляторов для спутников связи.