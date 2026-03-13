Разделы

Россия ЦФО Тверская область Осташковский район Осташков

Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков

СОБЫТИЯ


13.03.2026 «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета на побережье Селигера 1
22.02.2024 «МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области 2
01.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет для отдыхающих на Селигере 2
13.02.2018 Концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпуск радиогарнитуры для спасателей и строителей 1
09.06.2017 «Ростелеком» обеспечил интернетом культурно-просветительский форум на Селигере 1
12.07.2016 ОПК представила защищённую версию миникомпьютера Raydget 1
16.02.2016 «Ростех» выпускает «сверхнадежный ноутбук» для Российской армии 1
04.12.2015 Путину показали крошечный российский ПК 1
07.11.2014 Столичный «МегаФон» оперативно проинформировал абонентов о крупной аварии на МКАД 1
25.08.2014 «Ростех» передал под управление в ОПК пять предприятий 2
15.01.2014 «Тверьуниверсалбанк» подключился к системе «Юнистрим» 1
07.03.2013 Раскрыто убийство топ-менеджера Hitachi в России 1
07.03.2013 Раскрыто убийство топ-менеджера Hitachi в России 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
19.12.2012 Пропавший в Москве топ-менеджер Hitachi найден мертвым 1
05.12.2011 «Глосав» оснастит системой спутникового мониторинга лесопожарную технику Тверской области 1
27.07.2011 «Билайн» модернизировал сеть в Тверской области 3
12.07.2011 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Центральном регионе 1
13.07.2010 «Билайн» обеспечил высокоскоростной интернет-канал для молодежного форума «Селигер 2010» 1
12.07.2010 «Синтерра» обеспечивает связью молодежный форум «Селигер-2010» 1
01.07.2009 «Синтерра» обеспечит связью молодежный образовательный Форум «Селигер-2009» 1
25.09.2008 «Осташковский кожевенный завод» автоматизировал учет и маркировку товаров 1
18.07.2001 Расширена зона обслуживания сети "Би Лайн GSM" в Москве и области 1
22.12.2000 МТС-Тверь открыла новый региональный центр 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

