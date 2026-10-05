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Россия ЦФО Тверская область Краснохолмский район Красный Холм

Россия - ЦФО - Тверская область - Краснохолмский район - Красный Холм

СОБЫТИЯ


05.10.2026 Wildberries запустила в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи 1
03.02.2012 «ВымпелКом» расширил сети 2G и 3G в ряде областей Центрального региона 1
27.07.2011 «Билайн» модернизировал сеть в Тверской области 1
30.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Тверской и Тульской областях 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9566 3
Huawei 4719 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7562 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4556 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9700 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Коноплянникова Зинаида 1 1
Орловский Виктор 408 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 694 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Венёвский район - Венёв 13 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 798 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Максатихинский муниципальный округ - Максатиха 6 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Бологовский район - Бологое 12 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5523 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 25 1
Россия - Лазарево 5 1
Россия - ЦФО - Рыбинское водохранилище - Рыбинское море 10 1
Россия - Козлово 5 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 31 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Суворовский район - Суворов 6 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Бежецк 8 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Кимры 16 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19766 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Старицкий район - Старица 2 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Лихославльский район - Лихославль 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 19 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Калязин 10 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Западнодвинский район - Западная Двина 7 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец 8 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Калининский район 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Россия - ЦФО - Курская область 773 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1749 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 587 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 978 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Фировский район - Фирово 1 1
Латвия - Рига 99 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 31 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6162 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7700 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1516 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2740 1
Образование в России 2977 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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