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Россия ЦФО Тверская область Калязин
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|«Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России 1
|14.02.2024
|Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
|26.08.2022
|«Мегафон» ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге 1
|13.11.2019
|Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
|18.01.2012
|РСК МиГ: Небо просит информационных технологий 2
|30.03.2011
|«Билайн» расширил сеть 3G в Тверской и Тульской областях 1
|27.07.2007
|МТТ поддержал дом сирот в Тверской области 2
|02.03.2007
|Гипотезу "темной материи" помогут проверить пульсары 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Windows 2000 8663 1
|ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
|Pixabay 156 1
|Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 551 1
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