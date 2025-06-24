Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177393
ИКТ 13795
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25810
Персоны 76154
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Россия ЦФО Тверская область Калязин

Россия - ЦФО - Тверская область - Калязин

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
26.08.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
18.01.2012 РСК МиГ: Небо просит информационных технологий 2
30.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Тверской и Тульской областях 1
27.07.2007 МТТ поддержал дом сирот в Тверской области 2
02.03.2007 Гипотезу "темной материи" помогут проверить пульсары 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9354 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8947 2
Ростелеком 9989 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
Галактика - Корпорация 1482 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 54 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Пурсатком 1 1
Yandex - Яндекс 7826 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Газпром трансгаз 147 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5595 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3719 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11467 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3014 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8312 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1481 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1201 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1738 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2265 1
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1220 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1621 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5981 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4205 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8200 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1046 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10279 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9890 1
Пропускная способность - Bandwidth 1786 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Pixabay 156 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 551 1
Мишустин Михаил 699 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Абрамов Андрей 40 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 1
Самойленко Максим 66 1
Запорожец Владимир 3 1
Зотов Леонид 2 1
Кашинский Виктор 1 1
Ostriker Jeremiah - Острайкер Джереми 1 1
Jenet Frederick - Жанет Фредерик 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2534 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 987 2
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7781 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1237 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2836 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3236 2
Россия - ПФО - Самарская область 1387 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1454 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 632 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1286 1
Казахстан - Республика 5668 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 422 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1261 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
Норвегия - Королевство 1816 1
Россия - УФО - Свердловская область 1602 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4098 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 773 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 926 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 630 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1621 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1182 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 748 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 840 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 1
Россия - СФО - Иркутская область 1171 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6038 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 175 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8769 1
POI - points of interest 169 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5615 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 291 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 7 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 1
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 1
Физика - Physics - область естествознания 2702 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5756 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6616 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5780 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2581 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 871 1
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 68 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1133 1
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 14 1
New Scientist 1448 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МЭИ - Московский энергетический институт 151 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН ФИАН АКЦ - Пущинская радиоастрономическая обсерватория 1 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 4 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще