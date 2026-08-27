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URLLC Ultra-Reliable Low Latency Communication сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.08.2026 В МФТИ создали алгоритм, повышающий емкость сетей 5G на 40% 1
Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
22.02.2024 Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
13.11.2020 VMware и Samsung помогут поставщикам услуг связи перейти на 5G 1
07.09.2020 Huawei совместно с отраслевыми партнерами выпустила технический документ 5GDN@Smart Grid 1
24.07.2020 Nokia представила коммерческое автономное решение 5G SA для корпоративных частных беспроводных сетей 2
26.06.2020 Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 2
09.09.2019 ADVA представила многоуровневый коммутатор для перехода к сетям 5G 1
13.06.2017 ZTE завершила полевые испытания 5G mMTC в Китае 1
02.03.2017 ZTE представила транспортное решение IP+Optical 5G Flexhaul 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

URLLC и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 5
Ростелеком 10979 4
Huawei 4683 4
Samsung Electronics 11090 3
МегаФон 10814 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 3
LMF 4 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 2
Qualcomm Technologies 1981 2
ZTE Corporation 800 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 2
TELUS 41 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Системы электросвязи 9 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 940 1
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 1
Omnispace 2 1
РуСат 65 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
Пурсатком 1 1
Broadcom - VMware 2612 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3358 1
Amazon Inc - Amazon.com 3288 1
Apple Inc 13201 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 388 1
SAS Institute 1084 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Deutsche Telekom 954 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 349 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 1
China Mobile 437 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
ADVA Optical Networking 16 1
UDR Inc 10 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1777 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Газпром трансгаз 157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 723 3
NSSF - National Social Security Fund 4 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5985 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3948 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 410 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 428 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2583 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 14
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10234 11
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 11 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4477 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10770 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 548 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18111 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 6
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 243 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9811 6
5G SA - 5G Standalone 33 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1346 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4047 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1704 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7244 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1954 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9578 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13988 4
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2822 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9956 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22963 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18212 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1529 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7554 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25975 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3386 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 594 4
5G NR - 5G New Radio 83 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2448 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 2
Broadcom - VMware Telco Cloud Platform 3 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 1
Huawei АСР 1 1
Pixabay 261 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 444 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 5 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
Qualcomm Fixed Wireless Access Platforms 2 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 125 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2259 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 433 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 434 1
Apple iPhone 6 4861 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 7 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 764 1
MyDrivers 51 1
BBK vivo Halo Fullview 66 1
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 6 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 117 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
Filkins Patrick - Филкинс Патрик 3 1
Макаренков Сергей 4 1
Конарев Дмитрий 7 1
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 1
Сосин Сергей 10 1
Чернокожина Юлия 1 1
Tomasi Pablo - Томаси Пабло 1 1
Мишустин Михаил 789 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Strike Richard - Страйк Ричард 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19225 5
Земля - планета Солнечной системы 10881 4
Япония 13819 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54847 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 3
Финляндия - Финляндская Республика 3702 3
Германия - Федеративная Республика 13242 3
Южная Корея - Республика 7067 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 917 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 2
Финляндия - Тампере 21 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 377 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
Россия - ПФО - Кировская область 85 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 21 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Калязин 10 1
Казахстан - Республика 6074 1
Европа 24992 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1230 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1445 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1264 1
Армения - Республика 2457 1
Беларусь - Белоруссия 6314 1
Норвегия - Королевство 1862 1
Швеция - Королевство 3784 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 1
Польша - Республика 2034 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1446 1
Канада 5085 1
США - Нью-Йорк 3185 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 463 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2863 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 839 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21778 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57924 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6799 5
Энергетика - Energy - Energetically 5894 4
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10920 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33915 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2570 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4686 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6092 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3877 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9068 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2723 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7860 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3140 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10410 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 238 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27418 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7064 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9122 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2133 1
White list - Белый список 163 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 50 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 450 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8885 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18228 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 729 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 382 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11376 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8634 3
GSMA Intelligence 11 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 1
IDC - International Data Corporation 4992 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 3 1
GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1235 1
РАН - Российская академия наук 2129 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
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