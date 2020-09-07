Huawei совместно с отраслевыми партнерами выпустила технический документ 5GDN@Smart Grid

Huawei в сотрудничестве с другими членами Альянса детерминированных сетей 5G (5GDNA), такими как China Southern Power Grid, Гуандунский институт планирования и проектирования, Институт глобальных энергетических интернет-исследований (Global Energy Internet Research Institute), государственная компания Grid Qingdao Electric Supply, корпорации Beijing Sifang Automation, NARI Group Corporation, China Mobile, China Telecom и China Unicom, на днях выпустили технический документ «5GDN@Smart Grid: требования, технологии и методы».

Он представляет из себя первый всесторонний анализ того, как детерминированные сети 5G (5GDN) расширяют возможности различных отраслей за счет подробных количественных интерпретаций конкретных сценариев использования. Технический документ не только подробно описывает методы, помогающие ускорить коммерческое использование интеллектуальных сетей 5G, но и служит руководством для операторов связи по заблаговременной подготовке сетевой инфраструктуры. Цель документа — обеспечить достижение отраслевого консенсуса в сфере интеллектуальных сетей 5G, удовлетворить базовые требования к 5GDN от электроэнергетической отрасли в рамках совместных усилий участников Альянса 5GDNA из числа электросетевых корпораций, поставщиков электроэнергетических терминалов, приложений, сетевого оборудования, а также системных интеграторов и операторов связи.

Данный документ включен в серию отраслевых технических документов 5GDN. В нем с количественной точки зрения обсуждаются ключевые требования 5GDN к интеллектуальным сетям в рамках конкретных сценариев, основанных на модели 5GDN «3D», компонентами которой являются дифференцированные возможности (Differentiated capabilities), выделенная сеть (Dedicated network) и операции самообслуживания (DIY). В документе не только исследуются ключевые технологии и решения, которые могут удовлетворить эти требования, но также анализируются результаты практической проверки концепции, призванной доказать экономическую целесообразность цифровой трансформации для предприятий энергетического сектора на основе интеллектуальных сетей.

В 2020 г. в Китае будут впервые запущены B2B-сервисы 5G при поддержке стандартов 3GPP R16 и стандартов сетевого E2E слайсинга, принятых Китайской ассоциацией коммуникационных стандартов (CCSA), а также построена автономная сеть 5G (SA) для трех ведущих операторов связи этой страны. Сервисы B2B значительно отличаются от сервисов B2C тем, что для их работы требуется детерминированная сеть, гарантирующая качество обслуживания с точки зрения задержки, колебания производительности (jitter) и коэффициента потери пакетов (PLR). Для создания такой сети 5GDN использует технологии слайсинга сети и периферийных вычислений мультисервисного доступа (MEC) на основе трех важнейших характеристик сети 5G: расширенная мобильная широкополосная связь (eMBB), сверхнадежная связь с малой задержкой (URLLC) и технологии массового подключения и обмена данных между машинными терминалами (mMTC). Эти характеристики позволяют удовлетворить основные требования к доступности, безопасности, надежности и управлению в электроэнергетической отрасли и в то же время дают толчок развитию новых, повсеместно доступных, гибких, высококачественных и недорогих технологий для сетей терминального доступа системы электросвязи. Такие технологии позволят электроэнергетической отрасли первой приступить к коммерческому использованию B2B-сервисов 5G.

Профессор Лю Цзяньмин, директор экспертного комитета по технологиям и оборудованию интеллектуальных сетей центра содействия развитию промышленности Министерства промышленности и информатизации КНР, руководитель рабочей группы D2-5G Китайского национального комитета CIGRE и член экспертного комитета 5GDNA, заявил, что электроэнергетика является фундаментальной отраслью для национальной экономики и жизнеобеспечения населения. Далее он добавил, что электроэнергетика чрезвычайно чувствительна к сетевым задержкам, колебаниям производительности, уровню безопасности, SLA/QoS, процессам управления, эксплуатации и технического обслуживания. Но сейчас появляется возможность ознакомиться с применением 5GDN в электроэнергетической отрасли и продемонстрировать, как 5G способствует цифровой трансформации различных отраслей.

С момента своего основания в июне 2019 г. Альянс 5GDNA привлек более 100 участников, посвятивших себя исследованию технологий интеллектуальных сетей и их развитию. Взяв за основу 5GDN, Альянс выпустил ряд отраслевых технических документов по интеллектуальным сетям и принял участие в серии межотраслевых совместных проектов. Все эти достижения являются показательными для приложений 5GDN в интеллектуальных сетях, представленных в компаниях State Grid и China Southern Power Grid, а также служат важной отправной точкой для инициирования проекта 3GPP R18 по стандартам интеллектуальных сетей 5G.

5GDN как единая сеть, поддерживающая дифференцированные операции, неизбежно станет важной инфраструктурой, стимулирующей цифровую трансформацию во всех секторах, включая электроэнергетику. Благодаря совместной работе с новыми информационными технологиями, такими как облако и искусственный интеллект, сеть 5GDN принципиальна важна для построения цифрового интеллектуального общества на основе 5G.