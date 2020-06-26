Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G

Huawei разработала несколько решений по планированию сети 5G и ключевые технические возможности для поддержки построения эффективных и экономичных беспроводных сетей.

Высокоточная модель распространения 5G. По сравнению с традиционными сетями 3G/4G сети 5G будут более сложными. С появлением технологий MIMO и формирования луча, многоканальное моделирование имеет большее значение.

Высокоточное моделирование характеристик продукта. MIMO, одна из основных характеристик 5G, использует луч для формирования сверхточных узких лучей, ориентированных на пользователя. Таким образом, улучшая покрытие и уменьшая интерференцию между сотами. Основываясь на фактических измерениях и исследованиях функции отделения восходящей и нисходящей линии связи, Huawei разрабатывает полное моделирование покрытия и решение по планированию радиочастотных параметров для данной функции.

Точное прогнозирование покрытия. Прогнозирование покрытия является наиболее часто используемым подходом к оценке покрытия сети, а также основой планирования сети.

Автоматическое планирование сот (АСР). Решение АСР Huawei оснащено следующими возможностями для планирования радиочастотных и лучеформирующих параметров для антенн MIMO.

Точное планирование объекта (АSР). Решение АSР, предлагаемое Huawei, помогает заказчикам выбирать подходящие объекты или проектировать новые объекты для достижения целей построения сети (таких, как покрытие и пропускная способность).

Исследования по сетевому планированию для нового опыта обслуживания. Согласно спецификациям 3GPP, в будущем появятся три типа услуг 5G (eMBB, mMTC, и uRLLC).

Мобильная связь привела к глубоким изменениям в жизни людей. Чтобы справиться с всплеском роста трафика в 2020 году, индустрия стала свидетелем массовых подключений устройств, появления новых услуг и сценариев, а также празднования 5G мобильной связи. Стандарты, продукты и сценарии применения услуг 5G находятся в стадии дальнейшего изучения и разработки.

5G – это комплексная экосистема, позволяющая создать полностью мобильное подключенное общество. Она дает возможность создавать ценность для клиентов и партнеров, используя существующие и новые варианты использования, обеспечивая последовательный опыт и опираясь на устойчивые бизнес-модели.

Инновации Huawei позволят решить комплекс проблем при планировании беспроводной сети 5G. Проблемы, возникающие в связи с новыми частотными диапазонами. Сети 5G предназначены для развертывания в высокочастотных диапазонах, таких как 28 ГГц и 39 ГГц (что привлекает внимание всей отрасли), а также в диапазонах ниже 6 ГГц. По сравнению с особенностями распространения радиосигналов в низкочастотных диапазонах, сигналы в высокочастотных диапазонах более восприимчивы к таким проблемам, как архитектурные материалы, растительность, затухание дождя и затухание кислорода.

Проблемы, возникающие в связи с появлением нового радиооборудования 5G. MIMO является одной из самых важных технологий 5G. Это существенно изменит традиционное сетевое планирование, основанное на широких лучах секторного уровня.

Проблемы, возникающие c сервисами 5G. Сетевое строительство, ориентированное на пользовательский опыт, получило признание во всей отрасли. xMbps, видеопокрытие и другие методы построения, которые определяют приоритетность пользовательского опыта, широко применяются для сетей 3G/4G.

Проблемы, возникающие при работе с приложениями 5G. Поскольку появилось большое количество новых сервисов, сфера применения сетей 5G была расширена в большей степени, чем у традиционных мобильных сетей.

Проблемы, возникающие в связи с сетевыми архитектурами 5G. В связи с растущим вниманием к пользовательскому опыту, планирование сети претерпело эволюцию от сетевого покрытия и планирования емкости к ориентированному на пользователя планированию производительности. Кроме того, были добавлены функции оркестрации и развертывания, конфигурирования и планирования ресурсов в режиме реального времени.

В будущем услуги 5G будут более разнообразными. Пользователи могут не только наслаждаться сверхвысокой скоростью доступа через такие сервисы, как WTTx, мобильное видео ультравысокой четкости и видео высокой четкости, Кроме того, массивные соединения (умные города, интеллектуальные счетчики и многое другое), поддерживаемые сетями 5 G сделают повседневную жизнь людей более удобной и интеллектуальной.