Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA

Компания Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запускает линейку продуктов для монетизации и эффективного управления сетями 5G SA (Standalone). В нее входят Nexign 5G Charging System (CCS), Nexign 5G Policy Control Function (PCF), Nexign Service Communication Proxy (SCP) и Nexign Network Repository Function (NRF). Использование полной линейки позволяет поддерживать функции тарификации, управления политиками и маршрутизации сигнального трафика для поколения связи 5G SA. Все представленные в линейке продукты разработаны в соответствии с международными спецификациями 3GPP и ETSI и с рекомендациями TM Forum. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

«По оценке GSMA Intelligence, количество пользователей 5G удвоится к 2025 г. и достигнет 2 млрд. Мы являемся свидетелями стремительного внедрения технологий 5G в мире, значительно более быстрого по сравнению с предыдущими поколениями 3G и 4G. По состоянию на январь 2023 г. в мире насчитывалось 229 коммерческих сетей 5G, а в ближайший год более чем в 30 странах планируется запуск новых сетей 5G, 15 из которых будут поддерживать 5G SA. В России остро не хватает готовых и качественных отечественных решений для сетей 5G, как в области базовых станций, так и в области опорной сети. Решения Nexign уже несколько лет поддерживают различные сценарии монетизации для сетей 5G в режиме NSA (Non-Standalone), а в 2023 г. мы ожидаем проведение пилотных проектов 5G SA в России и СНГ с коммерческим запуском в 2024 г. Сегодня мы рады объявить о запуске новой линейки продуктов для монетизации сетей нового поколения 5G SA», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента в Nexign.

Nexign CCS и Nexign PCF позволяют быстро реализовывать сложные бизнес-сценарии и инновационные услуги, основанные на преимуществах сетей 5G: усовершенствованной мобильной широкополосной связи (eMBB), массовой межмашинной связи (mMTC) и сверхнадежной связи с низкими задержками (URLLC). Они способствуют монетизации B2B-услуг, в том числе в сценариях с использованием развернутых на производстве выделенных коммерческих сетей (5G private network) и промышленного интернета вещей (IIoT). Продукты также поддерживают монетизацию B2C-услуг, включая VoNR, облачный гейминг и Ultra-HD мобильный стриминг. Nexign CCS и Nexign PCF дают операторам полный и гибкий контроль за параметрами обслуживания для клиентов и партнеров, включая возможности управления QoS на базе сегментирования сети (slicing) и уровня сервисного соглашения (SLA). Операторы получают инструменты, анализирующие любые технические параметры услуг, и могут выбирать способы их тарификации для конкретного клиента.

Nexign SCP и Nexign NRF помогают упростить топологию и повысить прозрачность крупных распределенных сетей 5G, снизить затраты на поддержку и развитие сетевой инфраструктуры. Nexign SCP служит единым центром управления маршрутизацией сообщений и балансировкой нагрузки между функциями ядра 5G. Продукт оптимизирует затраты на конфигурацию и развитие сигнальной сети благодаря централизованной настройке узлов и обеспечению согласованного взаимодействия компонентов сети от разных производителей. В то же время Nexign NRF выступает репозиторием сетевых функций в сети 5G и обеспечивает централизованную регистрацию и обнаружение любых сетевых функций.

Новая линейка продуктов Nexign для монетизации и эффективного управления сетями 5G обеспечивает масштабируемость для динамического роста бизнеса. Она подходит для использования операторами Tier-1 за счет полной доступности сети и георезервирования любых сетевых функций. Продукты, представленные в линейке, могут быть развернуты как в приватных, так и в публичных облаках.

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Продуктовая линейка Nexign включает в себя как конвергентные BSS-решения для управления ключевыми процессами телеком-операторов, так и системы для улучшения взаимодействия сотрудников внутри компании и создания цифровых экосистем.