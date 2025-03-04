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Индексная книга (каталог) CNews*
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МегаФон Nexign CCS Nexign Converged Charging System Nexign CCS Nexign Charging System МегаФон Nexign BCE Nexign Billing and Charging Evolution Nexign OCS Nexign Online Charging System


04.03.2025 ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме 1
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО 3
Импортозамещение 2024 1
01.07.2024 Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging 2
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 2
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 2

Публикаций - 6, упоминаний - 11

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 275 6
Huawei 3963 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 2
МегаФон 8993 2
Oracle Corporation 6719 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 2
ZTE Corporation 750 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 1
Ростелеком 9780 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2925 1
SAP SE 5293 1
Cisco Systems 5127 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 1
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Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 41 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Авантелеком 27 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 13 1
Quillis - Квиллис 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
UDR Inc 9 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 80 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8320 4
Data monetization - Монетизация данных 1654 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4532 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9402 3
5G SA - 5G Standalone 28 3
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NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 2
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 10 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 2
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 1
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1191 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 463 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 1
NTN - Non-Terrestrial Networks - Гибридные сети связи - Неназемные сети 2 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1554 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
МегаФон - Nexign BSS 5 2
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 2
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 2
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 2
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Management System 1 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 202 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон ПроБизнес 8 1
3data - RCloud by 3data 12 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 1
Ventra - ITKey - KeyStack 8 1
МТС Telecom Platform 4 1
Quillis - Lerimi 5 1
Матюшин Михаил 16 2
Сосин Сергей 8 2
Нартов Максим 18 1
Дзвинко Роман 18 1
Петросян Вадим 15 1
Деменко Виктор 6 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 8 1
Вирясов Владислав 27 1
Тимофеев Степан 2 1
Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
Узбекистан - Республика 1750 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Израиль 2740 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6450 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 278 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 666 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Философия - Philosophy 450 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 86 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
GSMA Intelligence 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 694 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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